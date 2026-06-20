Festiwal tańca w Ogrodach Śródmieście

Kulminacją sobotniego programu o godz. 20 będzie Bloco Pomerania Brasil Show. Fot. fb Bloco Pomerania

W ten weekend 20-21 czerwca w Ogrodach Śródmieście przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie odbędzie się Festiwal Tańca. Wydarzenie połączy pokazy taneczne, warsztaty, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin.

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Festiwal rozpocznie się w sobotę o godz. 13 paradą taneczną. Jej uczestnicy wyruszą z Placu Zwycięstwa, przejdą Aleją Wojska Polskiego i wspólnie dotrą do Ogrodów Śródmieście, gdzie rozpocznie się dalsza część wydarzenia. Na scenie przez całe popołudnie prezentować się będą tancerze reprezentujący różnorodne style – od tańca klasycznego i współczesnego, przez rytmy latynoamerykańskie, aż po widowiskowe formy inspirowane kulturami z różnych stron świata.

Kulminacją sobotniego programu o godz. 20 będzie Bloco Pomerania Brasil Show – widowisko inspirowane słynnymi paradami karnawałowymi Rio de Janeiro. Szczeciński zespół perkusyjny Bloco Pomerania zabierze publiczność w muzyczną podróż pełną gorących rytmów, karnawałowych emocji i południowoamerykańskiej atmosfery.

Niedziela upłynie pod znakiem rodzinnej zabawy i latynoskich rytmów. W programie znajdą się warsztaty dla dzieci, pokazy taneczne oraz otwarte warsztaty salsy, dzięki którym każdy będzie mógł spróbować swoich sił na parkiecie. Finałem festiwalu będzie koncert SalsaCentral feat. Yaremi & Juanky, który zakończy weekend gorącą dawką muzyki prosto z Karaibów.

Sobota 20 czerwca, godz. 13-21, niedziela 21 czerwca, godz. 13-21. Wstęp wolny.

(K)

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