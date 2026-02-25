Teatr Współczesny pokaże "Sztukę protestu" [FILM]

Obsada spektaklu "Sztuka protestu" w reżyserii Michała Buszewicza. Fot. Agata JANKOWSKA

Nowa sztuka w reżyserii Michała Buszewicza porusza problem aktywizmu klimatycznego i społecznego odzewu na akcje ekologów. "Sztuka protestu" jest jednocześnie formą artystycznego zmierzenia się z niezrozumieniem i odrzuceniem zaangażowania eko działaczy i coraz bardziej powszechnym wpływem negacjonizmu klimatycznego i naukowego na publiczny dyskurs.

Michał Buszewicz, jak sam mówi, dotyka tematu dosyć kontrowersyjnego. Autor i reżyser spektaklu wychodzi jednak od próby dyskusji z tymi, którzy negują kryzys klimatyczny, a aktywistów traktują z góry lub nawet z pogardą.

- Podjęcie tego tematu wymaga jednak radykalnego działania, przeorientowania się trochę na inny sposób funkcjonowania i to na pewno nie jest łatwe i ten spektakl na pewno powstaje z jakiegoś rodzaju niepewności. Czy w ogóle sztuka jest w stanie cokolwiek w tej sprawie zrobić i czy teatr jest medium, które jest w stanie jakkolwiek z tym dealować? - tłumaczy M. Buszewicz.

Spektakl powstawał we współpracy z aktywistami klimatycznymi. Dla twórców "Sztuka protestu" jest jednocześnie zmierzeniem się z pytaniami o to, czym jest aktywizm, a czym jest aktorstwo i gdzie te dwie dziedziny się ze sobą spotykają.

- Ten temat wisi nad tym spektaklem, ale też próbujemy zobaczyć, jak to jest odepchnąć od siebie jakiś temat i w ogóle próbować na niego nie patrzeć. Myślę, że to, co możemy zrobić, to jest jakiś rodzaj zbudowania atmosfery, pewnego portretu, pewnego pejzażu emocjonalnego, ale tak naprawdę nie dotykamy tutaj takiego czystego aktywizmu, bo nie jesteśmy w stanie go dotknąć. Cały czas krążymy wokół niego, relacjonujemy akcje aktywistyczne, które tutaj są przedstawione w tym spektaklu. Więc tak naprawdę to jest jakaś artystyczna interpretacja dokumentalnych akcji. Mamy do czynienia z innym spojrzeniem, z jakimś takim może bardziej uciekającym od odrzucenia internetowego - mówił M. Buszewicz w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim".

W spektaklu wystąpią: Paweł Adamski, Konrad Beta, Maria Dąbrowska, Robert Gondek, Iwona Kowalska, Kacper Kujawa, Konrad Pawicki i inni. Autorką choreografii jest Katarzyna Sikora, muzyki Aleksandra Gryka, scenografii Michał Dobrucki, a za kostiumy odpowiada Lila Dziedzic.©℗

Tekst i film: Agata Jankowska

