Pogadajmy o seksie z humorem i bez skrępowania

Teatr Współczesny w Szczecinie w piątek o g. 19 i w sobotę o g. 19.30 zaprasza na spektakl „Edukacja seksualna” w reżyserii Michała Buszewicza.

Teatr o sztuce pisze tak: „Pogadajmy o seksie. Z humorem i bez skrępowania! Kto z nas nie zaliczył żenującej rozmowy z rodzicami czy kompromitującej wpadki podczas pierwszego pocałunku? Jakby to było gdyby „Encyklopedia seksu” spadła z nieba tuż przed pierwszym razem Zapraszamy na wielokrotnie nagradzany teatralny hit rozprawiający się z mitami na temat seksu i dojrzewania. „Edukacja seksualna” to nie tylko rozrywka, ale też spora porcja wiedzy i emocjonalnego wsparcia, potrzebnego zarówno nastolatkom, jak i dorosłym”.

Zofia Kowalska na portalu „Teatr dla Wszystkich” stwierdziła: „To diabelnie zabawna rzecz. Komizm spektaklu wynika z tego, że i widzowie, i wykonawcy są mimo wszystko bezradni. Czule przyglądamy się sobie nawzajem i razem stawiamy pierwsze kroki, kontemplując absurdalność świata, w którym żyjemy. Nad Edukacją… pracowała grupa ekspercka złożona z nastolatek i nastolatków, z którymi konsultowano treści przekazywane w spektaklu. To kolejny ważny krok w stronę szukania nowego, demokratycznego języka w teatrze. (…) Mam poczucie, że w Teatrze Współczesnym w Szczecinie tego premierowego wieczoru rozpoczęła się rewolucja”.

