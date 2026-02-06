Błędne koło sporów i rozliczeń na postawie „Pastrami” Malcoma XD

Fot. Teatr Współczesny

W piątek (g. 18:00), sobotę (g. 17:00) i niedzielę (g. 17:00) na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie możemy zobaczyć spektakl „XD” na podstawie „Pastrami” Malcolma XD. Jego krótkie, absurdalne, ironiczne opowiadania podbiły serca millenialsów, a niedawno doczekały się realizacji filmowych Netflixa i Canal+. W zagrzybionej piwnicy w bloku spotyka się wspólnota mieszkaniowa. Zebranie dotyczące rewitalizacji windy niespodziewanie przeradza się w awanturę, której przebieg wygląda podejrzanie znajomo. Czy kiedyś uda się nam uwolnić z błędnego koła sporów i rozliczeń?

REKLAMA

(as)

REKLAMA