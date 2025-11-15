Sobota, 15 listopada 2025 r. 
REKLAMA 5 szczecin
REKLAMA

Teatr Kana zaprasza. Pomyśleć świat inaczej

Data publikacji: 15 listopada 2025 r. 09:06
Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2025 r. 09:06
Teatr Kana zaprasza. Pomyśleć świat inaczej
Fot. Piotr NYKOWSKI  

Teatr Kana zaprasza na „Światy możliwe”.

REKLAMA

Jest to po „Gęstości zaludnienia” druga produkcja Teatru Kana z reżyserem Krzysztofem Popiołkiem. Do stworzenia spektaklu autorzy postanowili wykorzystać sztuczną inteligencję, która stała się nieodłączną częścią samego performance’u. Metodą prób i błędów, podając kolejne informacje komputerowi, wygenerowana została teatralna symulacja o nazwie „Światy możliwe”.

Czy raz opowiedzianą opowieść da się zmienić? I czy wpływając na kształt opowieści z przeszłości, da się wpłynąć na bieg przyszłych zdarzeń? Czy da się jeszcze pomyśleć ten świat inaczej?

Spektakl możemy obejrzeć w sobotę o g. 19 i niedzielę o g. 18.

(as)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

5 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA