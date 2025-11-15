Teatr Kana zaprasza. Pomyśleć świat inaczej

Fot. Piotr NYKOWSKI

Teatr Kana zaprasza na „Światy możliwe”.

Jest to po „Gęstości zaludnienia” druga produkcja Teatru Kana z reżyserem Krzysztofem Popiołkiem. Do stworzenia spektaklu autorzy postanowili wykorzystać sztuczną inteligencję, która stała się nieodłączną częścią samego performance’u. Metodą prób i błędów, podając kolejne informacje komputerowi, wygenerowana została teatralna symulacja o nazwie „Światy możliwe”.

Czy raz opowiedzianą opowieść da się zmienić? I czy wpływając na kształt opowieści z przeszłości, da się wpłynąć na bieg przyszłych zdarzeń? Czy da się jeszcze pomyśleć ten świat inaczej?

Spektakl możemy obejrzeć w sobotę o g. 19 i niedzielę o g. 18.

