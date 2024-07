Czułość w Piwnicy Kany

W piątek o godz. 20 w Piwnicy Kany w Szczecinie rozpocznie się koncert zespołu „kilka czułości”. „Kilka czułości” to muzyczna podróż poprzez wielobarwne emocje, która pobudzi wszystkie zmysły. To miętowe piosenki o miłości i lawendowe opowieści o poznawaniu siebie, to szczere teksty wyśpiewywane przez damski wokal i zróżnicowane instrumentarium – wiolonczela, autoharfa, perkusja, kontrabas, gitary, klawisze, ukulele. Skład zespołu: Anna Kamińska – wokal, ukulele, pianino, autoharfa; Emil Smardzewski – pianino, gitara, wokal; Filip Turkowski – wiolonczela, wokal; Mikołaj Główczyński – bas; Jakub Jugo – perkusja, wokal.

Piątkowa impreza to wydarzenie z cyklu „Koncert z Brooklynem”.

(as)