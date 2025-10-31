Halloween na rockowo

W piątek o g. 20 w Piwnicy Kany rozpocznie się Rockowe Halloween. Na scenie zagrają Dirty Deeds. Usłyszymy covery m.in.: AC/DC, UFO, Judas Priest, Guns N’ Roses, Grety Van Fleet, Billy Idola, Rolling Stones, Roya Orbisona, Deep Purple, The Kinks, Black Sabbath, Ozziego, T-Rex, Metalliki, Megadeth, Beasty Boys, Motorhead, Steppenwolf, Black Keys, Royal Blood, ZZ Top, a także Oddziału Zamkniętego, Lady Pank, Budki Suflera, Republiki, TSA, Perfectu i Dżemu.

Skład zespołu: Jacek Perz – gitara, wokal; Mariusz Grzechowiak – gitara, chórki; Michał Frydryszak – baso raz Tomek Strzelec – bębny.

(as)

