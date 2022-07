Teatr IMPRO zaprasza do Janowa do wspólnej reżyserii spektakli

Już po raz kolejny w Janowie, maleńkiej wiosce niedaleko Trzęsacza i Karnic (dojazd znakomicie oznakowany), zaczął swoją wakacyjną działalność Teatr IMPRO z Łodzi. W sobotę odbyła się inauguracja tegorocznego sezonu, która przyciągnęła na widownię wielu wczasowiczów wypoczywających w tym regionie naszego wybrzeża.

Jak sami organizatorzy przyznają często spektakl wymyka się aktorom spod kontroli, ale właśnie na tym polega urok tych spektakli. - To publiczność zasiadająca na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać piosenkę na zadany temat - mówi rzecznik prasowy teatru Adam Owczarek. Aktorzy potrafią to znakomicie i w ciągu dosłownie kilku sekund nawiązuje się współpraca między dwójką muzyków i aktorem, którzy wymyśla błyskawicznie tekst piosenki, a muzycy podkład. Oczywiście nie jest to żaden przebój, ale zabawa jest wspaniała co potrafi docenić publika.

W sobotę na scenie teatralnej pojawił się 79-letni Sławomir Pietras wieloletni naczelny dyrektor wieli polskich teatrów operowych (m.in. Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Warszawie i TW w Poznaniu oraz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej), a obecnie felietonista tygodnika „Angora”, który jest organizatorem imprezy w Janowie. Opowiadał ze swadą anegdoty związane z gwiazdami operowymi, ale głównie skupił się na… mowach pogrzebowych, jakie na ich ostatniej drodze wygłaszał. Otrzymał za to gromkie brawa.

Teatr IMPRO będzie bawił wczasowiczów do końca wakacji. Przedstawienia dla dorosłych odbywają się codziennie o godz. 20,15. Na godz.17 aktorzy zapraszają dzieci na spektakle przeznaczone właśnie dla nich. „A gdyby tak dzieci same wymyśliły bohaterów, wybrały im stroje i jeszcze stworzyły własną historię? A co by było, gdyby zagrały jeszcze na scenie? Eee, to niemożliwe! A właśnie, że MOŻLIWE! Spełnij dzieci swych marzenie, zobacz je na naszej scenie! Niech to będzie: »Dawno, dawno temu« wymyślone przez Twoje dziecko” - tak zapraszają aktorzy najmłodszych. Zabawa jest wspaniała, gdyż to dzieci tworzą swoje bajki, a aktorzy je odgrywają. Warto zatem zawitać do Janowa i wziąć udział we wspaniałej zabawie.

Tekst, film i fot. Mirosław KWIATKOWSKI