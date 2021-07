Teatr Impro zawitał po raz czwarty do Janowa koło Rewala

Na piątkowym, inaugurującym nowy sezon, spektaklu łódzkiego Teatru Komedii Impro w Janowie zjawił się komplet gości. Jest to już czwarty sezon występów w tej małej wiosce koło Rewala aktorów, którzy w tym roku zaplanowali 144 spektakle, tym razem na trzech scenach.

Główny spektakl odbywa się każdego dnia o godz. 20:15. Aktorzy z Teatru Nowego w Łodzi bawią się wspólnie z publiką, która jest w dużym stopniu reżyserem i autorem scenariusza spektaklu, zaś aktorzy podejmują niesamowite i nieprzewidywalne wyzwania. Każdy spektakl złożony z krótkich form, czyli tak zwanych gier improwizowanych. Jest niezwykle dynamiczny, w całości zbudowany w oparciu o sugestie widzów, którzy podpowiadają aktorom jakie scenki mają zagrać.

W tym roku na scenie przewinie się przeszło 30 aktorów z wielu teatrów, wśród których pojawi się m.in. Joanna Kołaczkowska (kabaret Hrabi), Joanna Maszewska (Afront z Warszawy) Adam Pakosz (AD HOC z Krakowa) i wielu innych.

- Każdy spektakl jest jedyny i więcej takiego samego już nie zagramy. Codziennie jest inny, gdyż to widzowie piszą scenariusz. Widzowie, dzieci także, rzucają aktorom hasła, a ci w oparciu o nie realizują krótkie scenki, które za każdym razem są inne. Wywołują one wesołą reakcję publiki jak i niekiedy samych aktorów, którzy świetnie bawią się razem z widzami, wpadając niekiedy we własne sidła - powiedział nam Jacek Stefanik, pomysłodawca teatru improwizacyjnego.

Tegoroczną nowością są spektakle dla dzieci, które odbywają się codziennie o godz.17. Dzieci wymyślają bajki, ustalają jakie postacie mają być dobre, a jakie złe. Potem komentują to co widziały na scenie.

Jednym ze sponsorów teatru jest gmina Karnice, w której powstała także teatralna scena, na której w każdy weekend o godz.19:15 wystąpi Teatr Małomiasteczkowy, który będzie prezentował małe formy teatralne i monodramy m.in. „Kontrabasistę”, „Scenariusz dla trzech aktorek” czy też „Ławeczkę”.

Pomysł na stworzeniu wioski artystycznej w maleńkim Janowie, gdzie mieszka jedynie sześć rodzin, padł od mieszkającego tu od lat krakowskiego „Kolorowego ptaka” Piotra Dziuby, który wiele lat temu tu zamieszkał. To on związany od lat ze sztuką namówił łodzian do stworzenia w tym miejscu wioski artystycznej, która otrzymała wsparcie od właściciela tygodnika „Angora” Mirosława Kulisia.

W Janowie czynna jest także galeria obrazów Małgorzaty Borek (ASP Łódź). Na miejscu jest także wystawa łódzkiego Muzeum Tradycji Ruchu Niepodległościowego. Jest także kawiarnia z ciastami własnej produkcji, a w przerwie można zjeść na świeżym powietrzu kiełbasę z rusztu. Warto zatem zawitać do Janowa, które zaprasza na dobrą rozrywkę dla całej rodziny. Więcej szczegółów ma stronie: www.janowo.art.

Tekst i fot. Mirosław Kwiatkowski