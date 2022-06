Taneczna zabawa w Willi Lentza. W ogrodzie stanął zadaszony parkiet

Pierwsza zabawa taneczna odbyła się w piątkowy (24 czerwca) wieczór w ogrodzie szczecińskiej Willi Lentza. Imprezę nazwano: „La Dolce Villa, czyli Westend od parkietu”.

W ogrodzie Willi stanął zatem drewniany, zadaszony podest do tańca, a obok drugi - dla zespołu. Ideą pracowników instytucji przy alei Wojska Polskiego jest wskrzeszenie tradycji imprez tanecznych, tak popularnych w ubiegłym wieku, w których uczestniczą zespoły grające muzykę na żywo.

W pięknie oświetlonym ogrodzie bawiono się zatem w rytm przebojów m.in. takich wykonawców, jak: Vox, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Podczas zabawy wystąpił zespół w składzie: Adrianna Grochowska – wokal, Waldemar Zieliński – gitara, Kamil Żuchowski – bas, Tytus Łajdecki – saksofon, Alex Marek – instrumenty klawiszowe, Gustaw Miłoszewski – instrumenty klawiszowe i Radosław Winczewski – perkusja.

To nie koniec atrakcji weekendowych w ogrodzie Willi Lentza. Otóż w sobotę, (25 czerwca) o godzinie 21 przedstawiona zostanie semiopera pt. „The Fairy Queen” (Królowa Elfów) angielskiego kompozytora epoki baroku Henry’ego Purcella (1659–1695). Libretto do kompozycji stworzył prawdopodobnie Thomas Bettertonna (1635–1710) na podstawie komedii Williama Shakespeare’a „Sen Nocy Letniej”.

Akcja dzieła rozgrywa się w baśniowym świecie Elfów, w czasach starożytnych. Bohaterami są m.in. mieszkańcy lasu – wróżki, duchy leśne, wróżbici, nimfy i czarodzieje. Utwór zabrzmi w autorskim opracowaniu Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Poza Orkiestrą famd.pl, pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego, wystąpią Ingrida Gapova – sopran (Słowacja), Volodymyr Andruszczak – bas (Ukraina) i Michał Janicki – narrator.

(MON)