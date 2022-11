Szczecińskie wierszogranie i Do Góry Dnem

W sobotę o g. 19 w Domu Kultury 13 Muz rozpocznie się impreza pod hasłem „Do góry dnem – szczecińskie wierszogranie”.

Jak informuje zespół Do Góry Dnem: „Gramy w zmiennym składzie od 1977 roku. Nasz ulubiony gatunek piosenki to ballada, bardzo często poetycka, nastrojowa i refleksyjna, ale nie stronimy od dynamicznych, radosnych utworów. Śpiewanie na kilka harmonijnie brzmiących głosów oraz akustyczne brzmienie to walory zespołu, zaś koncertom zawsze towarzyszą ciepłe, żartobliwe komentarze i anegdoty z 45 lat historii piosenki turystycznej i studenckiej, z którą jesteśmy związani. Autorskie piosenki Cześka Lasiuka, Oli Kiełb i Marka Kuca stanowią oryginalny rys charakterystyczny zespołu, który nadal się rozwija i zmienia w czasie”.

Miejsce koncertu: Sala Kominkowa.

(as)