Szczecińskie chóry nagrodzone

W konkursie triumfowały jeszcze dwa inne szczecińskie chóry – Voci Veloci i Chór „Polka” (na zdjęciu). Fot. CHÓR „POLKA”

Trzy szczecińskie chóry wróciły ze Złotymi Dyplomami z IX Bałtyckiego Konkursu Chórów „Pomerania Cantat” w Koszalinie i Słupsku. Wydarzenie odbyło się w dniach 6-7 czerwca.

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Wśród laureatów „Pomerania Cantat” znalazł się m.in. Chór Dziewczęcy „Polka” ze Szczecina.

– Dodatkowo chórzystki wyśpiewały Laur Moniuszkowski, przyznawany za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki, prezentując pieśń „Prząśniczka”. To kolejny w tym roku sukces „Polek”, szczególnie że w kategorii chórów szkolnych zaprezentowało się aż 10 zespołów, a przyznana punktacja zagwarantowała Chórowi Dziewczęcemu „Polka” wysokie drugie miejsce – informuje dyrygentka Magdalena Handke.

Chór Dziecięcy Voci Veloci Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie pod kierownictwem Agaty Czekalińskiej wraz ze Złotym Dyplomem zyskał również Laur Kaszubski za najlepsze wykonanie utworu kaszubskiego. Uplasował się na 3. miejscu.

Złoty dyplom i dyplom dla wyróżniającego się akompaniatora Stanisława Syrka otrzymał Chór Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie pod dyrekcją Elizy Nowakowskiej-Małas. Zespół zajął 8. miejsce z liczbą 90 punktów.

– To szczególny sukces, ponieważ zespół liczący ponad 50 chórzystów reprezentował swoje miasto jako największy szkolny szczeciński chór, a kilka tygodni temu zdobył również srebrne pasmo na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Gdańsku. Celem konkursu w Koszalinie była popularyzacja idei śpiewu chóralnego, zdobywanie doświadczenia artystycznego przez uczestników, zainteresowanie muzyką chóralną czy doskonalenie poziomu wykonawczego chórów i dyrygentów. W jury zasiedli dyrygenci – profesorowie wyższych uczelni artystycznych: Dariusz Dyczewski, Bernard Mendlik, Mariusz Mróz. W zmaganiach konkursowych mogły uczestniczyć wyłącznie amatorskie zespoły chóralne z kraju i z zagranicy. Konkurs organizowany jest co roku, przemiennie – w Koszalinie i Słupsku – podaje Eliza Nowakowska-Małas, dyrygentka Chóru SP nr 63.

Konkurs „Pomerania Cantat” odbył się w miniony weekend (6-7 czerwca) w Filharmonii Koszalińskiej. Zaprezentowało się na nim 21 chórów z całej Polski. Nie zabrakło występów gospodarzy: dziecięcego chóru „Pomerania Cantat” oraz chóru Chór Politechniki Koszalińskiej Canzona. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 2015 roku. W konkursie biorą udział zarówno zespoły o wysokich umiejętnościach wykonawczych, jak i te początkujące. „Pomerania Cantat” organizowany jest w 5 kategoriach: chórów szkolnych, dorosłych i seniorów, otwartej wiekowo oraz zespołów wokalnych. ©℗

(aj)

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