Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie

Niedzielny koncert finałowy będzie okazją do wysłuchania prezentacji wszystkich zespołów biorących udział w festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej odbywa się w ten weekend w Szczecinie. To już trzynasta edycja tego wydarzenia. Na wszystkie koncerty oraz przesłuchania wstęp wolny.

REKLAMA

W tym roku na festiwalowej scenie spotkają się chóry z Polski, Czech i Litwy, które zaprezentują swoje programy konkursowe przed międzynarodowym jury. W piątek o godz. 19 w kościele pw. św. Wojciecha przy Placu Zwycięstwa zaplanowano koncert inauguracyjny „Szczecin wita chóry”. W sobotę w programie przesłuchania konkursowe oraz koncerty towarzyszące. Koncert finałowy i ogłoszenie wyników w niedzielę o godz. 14 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła. To okazja do wysłuchania prezentacji wszystkich zespołów biorących udział w festiwalu.

Od 2014 roku w festiwalu wystąpiło łącznie około 180 chórów z Polski, Niemiec, Litwy, Mołdawii, Hiszpanii, Włoch i innych krajów. W festiwalu łącznie wzięło udział prawie 5 tysięcy osób.

Informacje o festiwalu, uczestnikach i programie na stronie https://pasyjny.pl/. Jego organizatorem jest Fundacja Morze Kultury.

(K)

REKLAMA