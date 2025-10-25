Trwają nabory do chórów akademickich

Trwają nabory do chórów akademickich. Poszukiwani są młodzi, zdolni soliści, którzy chcą doskonalić swoje wokalne umiejętności. Fot. Ryszard PAKIESER/archiwum

Chóry działające przy szczecińskich uczelniach takich jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny czy Politechnika Morska prowadzą obecnie rekrutację dla przyszłych chórzystów. Oferta skierowana jest głównie dla studentów, ale zgłosić może się każdy młody człowiek, który chciałby nie tylko doskonalić swoje wokalne umiejętności, ale również przeżyć przygodę życia.

Działalność w chórze to nie tylko śpiew. To także nowe znajomości, niesamowite doświadczenia, rozwijanie kompetencji społecznych, a często także podróże do miejsc na całym świecie.

– Prowadzimy przesłuchania w poniedziałki i środy o godzinie 17.00 w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 1- mówi Kamilla Szydłowska-Kępińska, prezes Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. – Będziemy prowadzić rekrutację do odwołania, tak więc zapraszamy kandydatów. Sprawdzamy przede wszystkim sprawność wokalną, muzykalność, umiejętności rytmiczne. Każdy z kandydatów musi zaśpiewać jakąś melodię w trakcie przesłuchania.

Dodaje, że członkowie chóru najpierw uczestniczą w chórze przygotowawczym – po to, aby mogli się wokalnie wykazać.

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT poszukuje ludzi młodych – studentów i studentek – ale w przesłuchaniach mogą wziąć udział również licealiści. CHAPS powstał w 1952 r. Założył go student Politechniki Szczecińskiej, Jan Szyrocki. Od 2006 roku dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru jest Szymon Wyrzykowski. Od początku istnienia zespół współpracuje z zawodowymi placówkami muzycznymi, w tym z krajowymi i zagranicznymi orkiestrami symfonicznymi. O wysokim poziomie artystycznym chóru świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

Informacji na temat naboru do CHAPS można zasięgnąć na Facebooku oraz na stronie internetowej chóru.

Nabór prowadzi także Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zespół jest laureatem 96 nagród festiwalowych, w tym 14 Grand Prix i 56 Złotych Medali, a także Ambasadorami Szczecina i marką „Zrobione w Szczecinie”. Na scenie występował z takimi artystami, jak: Organek, Vito Bambino, Quebonafide, Andrea Bocelli, Krzysztof Zalewski, Zbigniew Preisner, Voo Voo, Dawid Podsiadło, Justyna Steczkowska, Fisz Emade Tworzywo, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Kuba Badach, Kayah, Grzegorz Turnau, Andrzej Piaseczny, Igor Herbut, i wielu innych.

Co prawda ostatnie przesłuchania miały miejsce w czwartek (23 października), ale – jak informuje Ewa Stojek, prezes chóru – chętne osoby mogą się wciąż zgłaszać. Kandydat musi zaprezentować jeden utwór a capella – nie trzeba być profesjonalistą, ani studentem Politechniki Morskiej. Kandydaci do chóru muszą mieć między 17 a 45 lat. Osoby, które zostaną przyjęte do chóru najpierw będą uczyć się repertuaru w chórze przygotowawczym.

– Każdy członek chóru zdobywa nowych przyjaciół, doświadczenie, może się rozwijać artystycznie – tłumaczy Ewa Stojek. – Udział w chórze to także liczne wyjazdy, koncerty z gwiazdami, nauka różnorodnego repertuaru i przede wszystkim – niesamowicie spędzony czas.

Szczegóły dotyczące naboru do Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie znajdują się na stronie https://dajsienabrac.pl/ oraz na Facebooku.

Przesłuchania przez cały rok akademicki prowadzi również Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Istnieje on od 1969 r. Przez wszystkie lata swojej działalności zespół koncertował na wielu festiwalach, m. in. w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Bułgarii. Odbył także trasy koncertowe w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Izraelu, Hiszpanii, Francji czy Niemczech. Wielkim osiągnięciem Chóru PUM jest Grand Prix na festiwalu Chorus Inside Advent w Rzymie w 2019 r.

– Prowadzimy nabór w ciągu roku akademickiego w poniedziałki i środy przed próbami, które zaczynają się o godzinie 19.00 i trwają do godziny 21.00. Wystarczy przyjść kilkanaście minut wcześniej. Kandydat na chórzystę musi lubić muzykę i śpiew. Nie trzeba być studentem PUM, przyjmujemy chętnych spoza uczelni i bez ograniczeń wiekowych – tłumaczy prezes Chóru PUM Zuzanna Bereda.

Próby chóru odbywają się w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (al. Powstańców Wielkopolskich 72). ©℗

(aj)

