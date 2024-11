Szczeciński film o Monte Cassino wyróżniony

Wieczór stał się okazją do uświetnienia najlepszych reportaży historycznych minionego roku. Fot. IPN

Wyróżnienie za „specjalne wartości poznawcze” otrzymał film „Monte Cassino. Pamięć o bitwie” Moniki Mazanek-Wilczyńskiej podczas gali finałowej XI Ogólnopolskiego Konkursu „Audycja Historyczna Roku”, która odbyła się w Białymstoku. Szczecińska produkcja zrealizowana na zlecenie Oddziału IPN w Szczecinie była jedną z 15 nominowanych do nagród audycji.

Monika Mazanek-Wilczyńska za „Monte Cassino - pamięć o bitwie” zrealizowany na zlecenie IPN w Szczecinie została nominowana w kategorii „Wydarzenie” i odebrała wyróżnienie podczas gali konkursu w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Wydarzenie zgromadziło dziennikarzy, radiowców oraz przedstawicieli świata mediów. Wieczór stał się okazją do uświetnienia najlepszych reportaży historycznych minionego roku. Podczas ceremonii konkursu zorganizowanego już po raz kolejny przez IPN ogłoszono laureatów konkursu, a zwycięzcom wręczono nagrody oraz dyplomy, doceniając ich wkład w kształtowanie świadomości historycznej i promowanie wiedzy o przeszłości. Wręczono nagrody: Grand Prix Prezesa IPN, Nagrodę im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Nagrodę Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku oraz wyróżnienia specjalne. Wręczyli je dr hab. Karol Polejowski - zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Jedynak - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i red. Dorota Truszczak.

- Bardzo wiele wydarzeń, osób przykrywa piasek czasu. Naszym zadaniem jest wydobyć tę przeszłość, opowiedzieć ją, pokazać i przekazać przyszłym pokoleniom, dlatego tak bardzo ważna jest państwa działalność, która idealnie współgra z misją realizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej - powieział dr hab. Karol Polejowski. - To Państwo dzięki swojemu zaangażowaniu niesiecie w przyszłość polską historię, tak w wymiarze lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim.

Film „Monte Cassino. Pamięć o bitwie” miał swoją premierę w październiku podczas Szczecin Film Festival w studio S-1 Radio Szczecin. Celem filmu było utrwalenie wspomnień kilkunastu nieżyjących już weteranów tej bitwy, obecnych 10 lat temu na rocznicowych uroczystościach na Monte Cassino, oraz kilku znaczących osób z Polonii brytyjskiej, a także powojennych losów weteranów podejrzewanych przez wywiad komunistyczny o szpiegostwo na rzecz Andersa. Film autorstwa Moniki Mazanek-Wilczyńskiej został zrealizowany dla Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, aby upamiętnić bitwę o Monte Cassino oraz ukazać losy jej uczestników.

- Historię Monte Cassino i jej bohaterów przedstawiliśmy w filmowy sposób, ukazując nie tylko samą bitwę, ale także jej szczecińskie wątki poprzez żołnierzy, którzy po wojnie osiedlili się w naszym mieście. Wreszcie ukazuje on losy bohaterów Monte Cassino, którzy po wojnie zdecydowali się na powrót do Polski. Zamiast honorów czekały ich represje i ubeckie więzienia – tak potraktowały ich komunistyczne władze - mówi dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN Krzysztof Męciński, który wraz z Moniką Mazanek-Wilczyńską był na gali wręczenia nagród i wyróżnień w Białymstoku. - Te wyjątkowe walory poznawcze spowodowały, że został on dostrzeżony i wyróżniony przez jury konkursu. Gratuluję pani Monice. Szczeciński oddział stawia na nowoczesne formy przekazu poprzez multimedia, by opowiadać naszą historię w sposób atrakcyjny i docierający do jak najszerszego odbiorcy – dodaje.

Monika Mazanek-Wilczyńska to absolwentka polonistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, dziennikarka w TVP3 Szczecin, autorka cykli takich jak: „Polska droga do NATO”, „Berliński Express”, „Śladami zbrodni”, „Śladami historii”, wielu reportażowych portretów wybitnych Polaków mieszkających za granicą dla TVP Polonia oraz programów dokumentalnych dla TVP Historia. Przez 10 lat była korespondentką TVP Polonia w Niemczech, wykładowczynią dziennikarstwa telewizyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim. Laureatka wielu nagród za produkcje dokumentalne, m.in. w 2021 r. za „Służyliśmy u Amerykanów” – pierwszą nagrodę na 9. Zamojskim Festiwalu Filmowym oraz trzecią na 6. Dolnośląskim Festiwalu Filmowym. W 2022 roku za film „Pacyfikacja stoczni szczecińskiej w 1981 r.” otrzymała nominację do nagrody głównej 10. Zamojskiego Festiwalu Filmowego oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Szczecin Film Festival. Współautorka pierwszej w Polsce konferencji naukowej i książki naukowej o polskich oddziałach US Army w latach 1945-1989 pt. „Polskie oddziały wartownicze”, wydanej w 2011 r. przez IPN.

(K)