Kompleksowo o Legionach Polskich. "Rok 1918 był szczególnym w historii naszego narodu"

O Legionach Polskich dyskutowano w Przystanku Historia IPN w Posejdonie na Bramie Portowej. Fot. IPN

Szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego – aspekty militarne i społeczno-polityczne”. Wzięli w niej udział naukowcy z całego kraju.

W tym roku przypada 110. rocznica wybuchu I wojny światowej i wymarszu z Oleandrów 1 Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Dlatego szczeciński oddział IPN zorganizował jedyne tej rangi wydarzenie naukowe w Polsce, w którym wzięło udział 29 prelegentów, w tym siedmiu z oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej, a także przedstawiciele innych ośrodków akademickich, m.in. Uniwersytetu w Białymstoku, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Instytutu Pileckiego, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Instytutu Historii Polskie Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji był dyskusja nad znaczeniem istnienia Legionów Polskich w okresie I wojny światowej w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r., późniejszych walk o granice, jak również funkcjonowania II Rzeczypospolitej w latach międzywojnia. Prezentowane były także ludzkie historie tych, którzy w Legionach Polskich dopiero rozpoczynali swoją publiczną działalność, jak np. Władysław Sikorski, Edward Rydz-Śmigły, Józef Haller czy Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

- Rok 1918 był szczególnym w historii naszego narodu – podkreśla dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński. – Po 123 latach zaborów Polska powróciła na mapy Europy i jak co roku świętujemy to ważne wydarzenie wspominając z wdzięcznością naszych przodków. Zalążkiem Legionów Polskich była I Kompania Kadrowa utworzona przez marszałka Józefa Piłsudskiego jako pierwsza regularna formacja wojskowa w XX w. I to ona rozpoczęła walkę o niepodległość Ojczyzny. Ta konferencja pozwala nam wszystkim poszerzać wiedzę o wydarzeniach i osobach, które wniosły istotny wkład w odzyskanie niepodległości.

(as)