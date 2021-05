Szczecińska wiolonczelistka podpisała umowę z legendarną wytwórnią

Słynna wytwórnia istniejąca ponad 120 lat, dla której nagrywają gwiazdy muzyki klasycznej, czyli "Deutsche Grammophon", ogłosiła w środę (26 maja) w Berlinie, iż "z radością informuje o podpisaniu kontraktu na wyłączność z pianistką, kompozytorką i wokalistką Hanią Rani oraz wiolonczelistką Dobrawą Czocher". Druga z pań jest muzykiem w szczecińskiej filharmonii. Tu właśnie obie artystki nagrały materiał na płytę dla wspomnianej firmy. Pierwszą odsłoną utworów z tego krążka był koncert w Szczecinie w "lodowym pałacu" jesienią ub. roku, na którym byli obecni przedstawiciele "Deutsche Grammophon". Wtedy zapewne zapadła decyzja o włączeniu polskiego duetu do światowego "katalogu" wytwórni. Gratulujemy!

Z miłości do muzyki

- Podpisanie umowy z Deutsche Grammophon to dla nas coś wyjątkowego - mówią Hania i Dobrawa. - Nasza przyjaźń i wspólna miłość do muzyki zaprowadziły nas do wielu fascynujących miejsc, ale nigdy nie przypuszczałyśmy, że może nas to doprowadzić do "Deutsche Grammophon". Przez całą naszą edukację muzyczną podziwiałyśmy niesamowitych artystów, którzy byli częścią tej legendarnej firmy, byłybyśmy zainspirowane, a czasem nawet onieśmielone ich artystyczną prezentacją. Bycie częścią rodziny "DG" to dla nas zaszczyt i motywacja, jesteśmy po prostu niezmiernie wdzięczne. Nie możemy się doczekać, kiedy pokażemy rezultaty tej współpracy.

Obie artystki zaznaczyły już wcześniej swą obecność w katalogu nagrań wydawanych przez "Deutsche Grammophon", Hania – dzięki znakomitemu opracowaniu "La Damoiselle élue" Debussy'ego dla projektu "Reflections" Víkingura Ólafssona, natomiast Dobrawa – jako członek „Project XII”, grupy kompozytorów i wykonawców skupionych wokół "DG". Pod koniec marca tego roku, wraz z innymi artystami związanymi z "Deutsche Grammophon" – Joepem Bevingiem i Dustinem O’Halloranem, pojawiły się na „Deutsche Grammophon Clubhouse Chat”, opowiadając o nieograniczonych możliwościach komponowania na fortepian.

Wszechstronne artystki

- To prawdziwa przyjemność powitać ten wybitny duet w naszej artystycznej rodzinie - komentuje Clemens Trautmann, szef "Deutsche Grammophon". - Hania i Dobrawa to jedne z najbardziej wszechstronnych i pomysłowych artystek współczesnych – są zakorzenione w gatunku klasycznym, ale czerpią także inspirację z różnych, innych form muzycznych i wizualnych. Współpracując ze sobą od ponad dekady, stworzyły niepowtarzalne i wzruszające brzmienie, z doskonałą harmonią i dynamicznym napięciem między fortepianem a wiolonczelą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich współpracy z "Deutsche Grammophon", która obejmie nie tylko wydanie najnowszego wspólnego albumu, ale także reedycję ich debiutanckiego albumu "Biała flaga".

Pierwszy album artystek, "Biała flaga", był początkiem ich artystycznej współpracy. Nieżyjący już kompozytor Grzegorz Ciechowski (założyciel i lider zespołu Republika), zaprosił Dobrawę do stworzenia opracowań jego muzyki. Artystka z kolei zaprosiła Hanię, która dołączyła do niej przy tworzeniu tego albumu. Po jego wydaniu, we wrześniu 2015 roku, "Biała flaga" znalazła się w topowej trzydziestce listy najlepiej sprzedających się albumów.

