Szamani, znachorki, uzdrowiciele. Wystawa obrazów znanego podróżnika

Wystawę obrazów autorstwa Przemka Kossakowskiego, dziennikarza, podróżnika, autora programu „Kossakowski. Szósty zmysł”, otwarto w czwartek (18 listopada) w nowym miejscu na kulturalnej mapie Szczecina – Winyle.fm/Jagiellońska 86.

Obrazy są pokłosiem podróży dziennikarza, między innymi do Rosji, Albanii czy na Ukrainę. Nawiązują do jego niezwykłych doświadczeń podczas licznych wojaży, jak «Portret cioci Margit» – wspomnienie rumuńskiej znachorki zajmującej się upuszczaniem krwi. Jest też praca przedstawiająca ukraińską znachorkę Ludmiłę, leczącą przystawianiem pijawek pomiędzy ... brwiami, inna, na której jest albański uzdrowiciel leczący mocą Koranu oraz ta przedstawiająca szamana z Rosji przywołującego ducha swojego dziadka. Jest również autoportret podróżnika, na którym Kossakowski leży w trumnie przysypanej ziemią - to było najbardziej koszmarne czterdzieści minut jego życia, jak mówił po tym doświadczeniu podczas pobytu w Rosji.

Wystawa będzie czynna do 17 grudnia, od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Winyli, czyli w dni powszednie od godz. 12 do 18, w soboty w godz. 12-15.

(MON)