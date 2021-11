Zakopywano go w grobie, obkładano wnętrznościami barana. Inne oblicze Kossakowskiego

Otwarcie wystawy obrazów autorstwa Przemka Kossakowskiego, dziennikarza, podróżnika, autor programu "Kossakowski. Szósty zmysł", odbędzie się w czwartek (18 listopada) o godz. 14 w nowym miejscu na kulturalnej mapie Szczecina – Winyle.fm /Jagiellońska 86. "Obrazy może nie są pierwszej świeżości, mają już kilka lat, ale sztuka to nie segment spożywczy, nie musi być pierwszej świeżości. A może nawet nie powinna. Sam nie wiem" - tak artysta pisze o tej ekspozycji.

"Obrazy Przemka nawiązują do jego niezwykłych podróży i doświadczeń, jak "Portret cioci Margit" - wspomnienie rumuńskiej znachorki zajmującej się upuszczaniem krwi. Poznajcie inne oblicze Przemka!" - zachęcają organizatorzy prezentacji.

Przemek Kossakowski zasłynął jako autor programu "Kossakowski. Szósty zmysł", w którym dokumentował podróże po Ukrainie, Rosji, Bałkanach i Polsce, podczas których doświadczał praktyk znachorów, uzdrawiaczy i wróżbitów. Zakopywany w grobie, obkładany wnętrznościami barana, poddawany praktykom podcinania języka... Kolejne cykle nosiły nazwy: "Kossakowski. Inicjacja" , "Kossakowski. Nieoczywiste", "Kossakowski, być jak..." oraz "Kossakowski. Wtajemniczenie". W kolejnych programach poddawał się osobistym, często ekstremalnym doświadczeniom, wchodząc w nieznane dla siebie, obce światy. Najnowsze cykle programów Przemka Kossakowskiego to: "Down The Road" oraz "Usłyszcie nas".

Wspomniana wystawa będzie czynna do 17 grudnia, od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Winyli, czyli w dni powszednie od godz. 12 do 18, w soboty w godz. 12 - 15.

