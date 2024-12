Szałański w INKU. Akty, portrety i reportaże [GALERIA]

W INKU – Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie 16 grudnia odbyła się uroczysta premiera albumu ze zdjęciami Janusza Szałańskiego. W publikacji zawarto fotografie z lat 1960-2016.

Jak czytamy we wstępie „Publikacja prezentuje wyjątkowe portrety, akty oraz unikatowe ujęcia życia miasta Szczecin. Za projekt graficzny odpowiada Natalia Janus-Malewska, zaś cały album to efekt pracy wielu osób zaangażowanych w to wyjątkowe przedsięwzięcie”. Wydawcą, interesującego pod względem zawartości i graficznym, są Pracownie Artystyczne – Szczecin.

Spotkanie było okazją do rozmów z autorem zdjęć oraz ze współtwórcami na temat kulis powstania albumu.

Janusz Szałański w latach 1960-65 był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Podczas prezentacji publikacji była również obecna Krystyna, szkolna koleżanka Szałańskiego, która tak wówczas, jak i teraz, pozowała do zdjęć.

Fotografikowi wręczono nagrodę specjalną przyznaną przez szkolną społeczność PLSP dla wybitnych absolwentów „plastyka”, jak powszechnie nazywana jest ta szkoła kształcąca od lat twórczą młodzież.

Imprezę uświetnił koncert w wykonaniu szczecińskiej wokalistki Cloudy Kowalczyk. ©℗

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI