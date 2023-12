Sylwester dla małych i dużych. „Niezłe ziółka” – wersja dla dorosłych!

Fot. Pleciuga

Na sylwestra z „Niezłymi ziółkami” – familijnym spektaklem-hitem, który na potrzeby szalonego ostatniego wieczoru roku, został doprawiony dużą ilością pieprzu i innych specyfików zaprasza 31 grudnia w godz. 19.30–21.30 Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie.

„Pleciuga” podkreśla, że to edycja limitowana, a taka okazja już się nie powtórzy! Dla grzecznych i niegrzecznych, pracusiów i nygusów oraz tych, których postanowienia noworoczne pozostały jak zwykle żałośnie niespełnione. W programie oprócz spektaklu inne atrakcje – m. in. aktorskie impro, loteria z atrakcyjnymi nagrodami, lampka szampana.

W czasie trwania „dorosłej” imprezy odbędzie się „Sylwester dla dzieci” – w wieku 6 plus (grupa max 25-osobowa), czyli kreatywne warsztaty i zabawy, prowadzone przez pełnych zapału animatorów. Warsztaty trwają od godz. 20 do 23. Będą to warsztaty plastyczne w sali edukacyjnej, w której zostaną wykonane ogromne maski „niezłych ziółek”, a następnie zaprezentowane na scenie teatru. Odbędzie się też zabawa taneczna: w sali prób bujanie bioderkami w rytm muzyki, taniec z balonami, lista postanowień noworocznych, które niekoniecznie spodobają się rodzicom... Poczęstunek sylwestrowy oraz szampan Piccolo.

(s)