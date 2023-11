Jubileuszowy spektakl Pleciugi

Jubileuszowa wystawa w Pleciudze. Fot. Elżbieta Kubera

Teatr, który tworzą dzieci – nic bardziej trafnego na 70-lecie istnienia teatru adresowanego głównie do dzieci. Szczecińska „Pleciuga” rozpoczęła w ten weekend świętowanie naprawdę mocnym akordem, jakim była sobotnia premiera.

Akcja najnowszego spektaklu Teatru Lalek "Pleciuga" toczy się w domu dziecka, którego wychowankowie przygotowują przedstawienie. Ważne jest tu tło historyczne, czyli ponury rok 1981 i dzień planowanego finału wydarzeń – 13 grudnia.

Spektakl „Teatr Niewidzialnych Dzieci” powstał na podstawie znakomitej literatury dla młodzieży, powieści Marcina Szczygielskiego pod tym samym tytułem. Jego realizacja łączy w sobie różnorodne, także bardzo nowatorskie techniki. Mamy zatem popularne w latach 80. neony, nawiązanie do planet układu słonecznego, podboju kosmosu, Mirosława Hermaszewskiego oraz projekcje wykorzystywane choćby w scenie przeprowadzki głównego bohatera Michała (Aleks Joński) do innego domu dziecka w Dębowym Lesie, czy w przemówieniu generała Jaruzelskiego ogłaszającego stan wojenny. Dla młodych widzów to cenna lekcja historii najnowszej.

Dzięki prezentowaniu zdarzeń z perspektywy dziecka wiele sytuacji zyskuje żartobliwy rys oraz ponadczasowy wydźwięk. Tworzenie teatru pod kierunkiem nowej podopiecznej, Sylwii (Maja Bartlewska) nadaje sens życiu dzieci, które czują się niechciane, a także wzmacnia w nich poczucie własnej wartości. Nieodzywająca się dziewczynka (Marta Łągiewka) nagle brawurowo śpiewa „Wszystko czego dziś chcę”.

Sztukę wyreżyserował Przemysław Jaszczak, a niezwykłe lalki stworzyła Klaudia Laszczyk. Publiczność doceniła poziom artystyczny spektaklu owacjami na stojąco, aktorzy wielokrotnie byli wywoływani do ukłonów. „Bo siłą teatru jest to, że wszystko, co w nim oglądasz, dzieje się w twojej głowie” - zacytował słowa autora dyrektor "Pleciugi" Tomasz Lewandowski. Po zakończeniu spektaklu pracownicy teatru odbierali jubileuszowe podziękowania i nagrody od przedstawicieli władz samorządowych i innych instytucji. Obchodom jubileuszu towarzyszą dodatkowe wydarzenia; w piątek odbyła się gra rodzinna dotycząca historii teatru "Wielka Pleciugowa". W siedzibie teatru oglądać można także wystawę prezentującą lalki oraz dokumenty z historycznych spektakli.

Elżbieta Kubera