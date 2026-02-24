Sprawdź płuca, zanim będzie za późno

O programie „Zapobieganie i wczesne wykrywanie raka płuc” mówili na zapowiadającej go konferencji prasowej: lekarz Iwona Witkiewicz, dyrektor szpitaoa Małgorzata Usielska oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Jeden telefon może zdecydować o zdrowiu, a nawet życiu. Właśnie rusza duży program profilaktyczny „Zapobieganie i wczesne wykrywanie raka płuc”, realizowany przez Szpital Wojewódzki w Szczecinie ze wsparciem funduszy unijnych. Ponad 7,4 mln zł przeznaczone zostanie na edukację i nowoczesną diagnostykę, które mają pomóc uniknąć zachorowania albo wykryć raka płuc na etapie, gdy choroba jest jeszcze w pełni uleczalna.

Rak płuca wciąż zabija w Polsce wyjątkowo często, głównie dlatego, że rozpoznawany jest zbyt późno. Dlatego program łączy badania przesiewowe z edukacją zdrowotną.

– Chcemy nie tylko wcześniej wykrywać raka, ale też uświadamiać pacjentom, jak wielkie znaczenie ma zerwanie z nałogiem – podkreśla lek. Iwona Witkiewicz. Zwraca przy tym uwagę, że skumulowana dawka wypalonych papierosów bezpośrednio przekłada się na ryzyko zachorowania.

Z programu będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku od 55 do 74 lat, którzy mają za sobą wieloletnie palenie papierosów – co najmniej 30 tzw. paczkolat (to np. palenie jednej paczki dziennie przez 30 lat lub dwóch paczek przez 15 lat) – i nie chorowali wcześniej na raka płuca. Udział jest bezpłatny, a cała ścieżka została zaplanowana tak, by pacjent nie błądził między gabinetami. Zaczyna się od rejestracji i wizyty kwalifikacyjnej połączonej z rozmową edukacyjną, potem wykonywana jest niskodawkowa tomografia komputerowa płuc, a na końcu lekarz omawia wynik i przekazuje indywidualne zalecenia. Jeśli badanie wykaże niepokojące zmiany, pacjent zostanie szybko skierowany na pogłębioną diagnostykę już poza programem.

– Rak płuca nie jest najczęstszym nowotworem ani w grupie kobiet, ani w grupie mężczyzn. W grupie mężczyzn mamy raka prostaty, w grupie kobiet raka piersi. Jeśli jednak spojrzymy na śmiertelność, to rak płuca wyprzedza oba te nowotwory – mówiła lek. Iwona Witkiewicz.

Zapisy do programu ruszają dzisiaj, w środę 25 lutego, a pierwsze wizyty będą umawiane od razu po uruchomieniu rejestracji. Infolinia będzie czynna w dni powszednie w godzinach 7.00-14.30 pod numerem 91 500 0 505.

– W razie kłopotów z dodzwonieniem się na infolinię, zwłaszcza w pierwszych dniach funkcjonowania, zachęcamy do zostawienia swojego numeru Internetowemu Asystentowi Pacjenta – to taki niebieski przycisk na stronie internetowej szpitala: spwsz.szczecin.pl, po naciśnięciu którego będziemy mogli zgłosić zainteresowanie programem. Nasze panie rejestratorki będą pod te pozostawione numery oddzwaniały – tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy SPWSZ.

