Święto Gryfa w weekend w Zamku Książąt Pomorskich

Pokazy walk rycerskich i żonglerki chorągwiami, osada dawnych rzemieślników, stanowisko kata i skryby, koncerty, lekcje tańców dworskich i wykłady z ciekawostkami z życia na dworze Gryfitów – to niektóre atrakcje tegorocznej edycji Święta Gryfa. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza zaprasza w ten weekend na swoją największą doroczną imprezę historyczną. Wstęp wolny.

Zamkowy dziedziniec zamieni się w historyczną osadę pełną rycerzy, dam dworu i przedstawicieli dawnych rzemiosł. Będą także zbrojownia, stanowiska skryby i kata. Kramy rozstawią m.in. sprzedawcy ceramiki, historycznej biżuterii oraz książek o tematyce historycznej. Zamek gościć będzie Gwardię Gryfa, Rycerstwo Ziemi Słupskiej oraz Bractwo Rycerskie Ziemi Międzyrzeckiej.

To okazja, by obejrzeć potyczki rycerskie, żonglerkę chorągwiami, będą warsztaty instrumentów i muzyki dawnej, koncerty, lekcje tańca dworskiego, konkursy, ale także wykłady związane z historią szczecińskiego zamku i dynastii Gryfitów. Każdego dnia zaplanowany jest koncert muzyki dawnej. W sobotę o godz. 20 odbędzie się jest projekcja filmu „Wielka Podróż Bogusława X”. Animacja opowiada o słynnej wyprawie wielkiego Gryfity do Ziemi Świętej.

Podczas wydarzenia Zamek zaprasza do historycznej osady, ale także na swoje stoisko, gdzie organizowane będą zabawy i zajęcia dla dzieci oraz quizy historyczne dla dzieci i dorosłych z pytaniami o tematyce związanej z historią zamku i regionu. Dla kolekcjonerów odcisków okolicznościowych pieczęci Zamek przygotował w tym roku aż dwie pieczęcie.

Święto Gryfa obchodzone jest na szczecińskim Zamku rokrocznie od 2014 roku. W sobotę potrwa od godz. 14 do 21, w niedzielę od 12 do 17. (K)