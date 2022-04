Świetlicki i Morświn. Muzyka ponadgatunkowa

Grupa Morświn, czyli Marcin Świetlicki – głos, Małgorzata Tekiel – bas, elektronika, głos i Paulina Owczarek – saksofon barytonowy, wystąpi w niedzielę (3 kwietnia) w Winylach.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie. Początek o godzinie 19.

„Morświn powstał, bo musiało się tak stać! Najpierw byli Tekla i Marcin, Tekla gra na basie, a Marcin nie gra, ale gada, zakładali różne zespoły, najpierw grali jako duet, a potem zaczęli jako trio, a potem jako kwartet, a kiedyś grali jako kwintet. W tym roku nagrali suitę Rewolucjaaaa, gdzie podmiotów wykonawczych jest aż czternaście. W czasie pandemii kilkunastu polskich artystów, na prośbę duetu, nagrało na swoich instrumentach, zupełnie niezależnie od siebie, to co grało w ich duszach. Marcin Świetlicki i Małgorzata Tekiel zespawali, posklejali te dźwięki i tak właśnie powstała suita Rewolucjaaa. Zupełnie naturalne było zaproszenie do zespołu Alicji Białej, która wraz z Dorotą Kwiatkowską zrobiła film” – informują twórcy formacji.

I jeszcze: „Morświn gra muzykę ponadgatunkową. Głośno i cicho. Szybko i wolno. Na siedząco, na stojąco, nawet na leżąco”.

(MON)