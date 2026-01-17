„Święte i świeckie” w Muzeum Narodowym. Wystawa przedłużona

Fot. Dariusz Gorajski

Ze względu na duże zainteresowanie wystawa „Święte i świeckie” w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego w Szczecinie zostaje przedłużona. Można ją oglądać jeszcze do 25 stycznia br.



To pierwsza prezentacja dawnej grafiki włoskiej ze zbiorów muzeum, obejmująca dzieła powstałe między 1594 a 1870 rokiem. Na wystawie zobaczycie m.in. unikatową Panoramę Paryża z mostu Pont Neuf Stefana della Belli z 1646 roku, osiemnastowieczne widoki Rzymu Giovanniego Battisty Piranesiego, album widoków Wenecji Luki Carlevarijsa – poprzednika Canaletta – oraz liczne ryciny według kompozycji Rafaela, w tym Triumf Bachusa w interpretacji Martina Roty.

(K)





