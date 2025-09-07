Niedziela, 07 września 2025 r. 
„Stettin-Szczecin” w Teatrze Polskim. Jubileusz miasta i sztuki scenicznej [GALERIA]

Data publikacji: 07 września 2025 r. 08:43
Ostatnia aktualizacja: 07 września 2025 r. 09:35
„Stettin-Szczecin” w Teatrze Polskim. Jubileusz miasta i sztuki scenicznej
"Stettin-Szczecin" spektakl Teatru Polskiego, Fot. Włodzimierz Piątek  

Osiemdziesięcioletnia historia polskiego Szczecina jest nierozłącznie związana z powstaniem w naszym mieście pierwszego polskiego teatru. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 2 września w 1945 roku Teatr Grażyna przy ulicy Swarożyca 5 dał pierwsze przedstawienie. Mieszczący się w tym miejscu Teatr Polski w sobotę uczcił ten jubileusz.

Wydarzenie teatralno-muzyczne „Stettin-Szczecin” w reżyserii Adama Opatowicza było okazją do zaprezentowania historii naszego miasta. Przedstawili ją znani aktorzy Teatru Polskiego: Olga Adamska i Sławomir Kołakowski, a uzupełnili w piosenkach artyści sceniczni. Całość wzbogacił koncert muzyczny w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra.

Przedstawienie było okazją do prześledzenia wydarzeń sięgających ponad stu lat, a nawet jeszcze dalej. Muzycy bowiem w swoim opowiadaniu dziejów miasta Gryfa cofnęli się do czasu twórczości XIX-wiecznego szczecińskiego kompozytora Carla Loewego. Wykonali kompozycje i pieśni dawnego kantora katedry św. Jakuba. Towarzyszyły im fotografie dawnego Szczecina oraz czytane fragmenty opisu wizyty w Szczecinie w 1913 r. berlińczyka Hermana Stolpa. „Ulice w Szczecinie są tak szerokie i eleganckie, że nie powstydziłby się ich nawet Berlin” – relacjonował.

Spektakl ukazał także losy Szczecina powojennego, ilustrowane zdjęciami, filmami i relacjami świadków historii. Wspomnienia mieszkańców z pierwszych miesięcy pobytu w 1945 r. były dalekie od zachwytów Stolpa. Miasto na gruzach stopniowo budowało swoją nową tożsamość. Szczecinianie powoływali do życia polskie instytucje, budowali nowe domy, a także tworzyli rodzime tradycje. Wszystkim tym działaniom towarzyszył teatr i piosenka.

Publiczność nagrodziła ten historyczny występ gromkimi brawami.

Elżbieta Kubera

