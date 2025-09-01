Teatr Polski w żałobie. Nie żyje Piotr Emanuel Kraus

Fot. Klaudia Polańska

Teatr Polski w Szczecinie poinformował dziś o śmierci aktora i poety Piotra Emanuela Krausa, który przez wiele lat występował na jego deskach. W październiku artysta skończyłby 75 lat.

Piotr Emanuel Kraus urodził się w Szczecinku a debiutował w Teatrze Muzycznym w Słupsku. Zagrał wówczas jedną z ról w "Operetce" Gombrowicza. Był nazywany mistrzem epizodu i drugiego planu, a także Himilsbahem teatru.

W Teatrze Polskim pracował w latach 1996-2016. Zagrał m.in. w spektaklach: „Mistrz i Małgorzata”, „Kolacja na cztery ręce”, „Hamlet”, „Gazeta spada zawsze papierem do góry”, czy „Opera za trzy grosze". Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 4 września w Słupsku.

oprac. (rj)