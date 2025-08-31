"Paryski spleen" na Scenie Włoskiej Teatru Polskiego [GALERIA, FILM]

„Paryski spleen” otworzył program artystyczny Teatru Polskiego na najbliższe miesiące. Fot. Dariusz Gorajski

Teatr Polski w Szczecinie otwiera nowy sezon premierą spektaklu „Paryski spleen”. Przedstawienie, przygotowane przez Adama Opatowicza, zostało pokazane po raz pierwszy 30 sierpnia na Scenie Włoskiej. Inspiracją stał się obraz paryskiego życia artystycznego pierwszej połowy XX wieku – z jego kabaretami, kawiarniami, muzyką i atmosferą codziennego życia wielkiego miasta. Twórcy podkreślają, że nie jest to rekonstrukcja epoki, lecz raczej próba uchwycenia klimatu i nastroju, w którym spleen – czyli melancholia i poczucie przemijania – miesza się z rozrywką i sztuką.

Spektakl ma liczną obsadę aktorska i taneczną, a w niej m.in. Natalie Brodzińska, Dorota Chrulska, Ola Gurdziel, Paulina Maria Janczak, Joanna Pasternak, Ewelina Poźniak, Adrianna Szymańska, Marta Uszko, Piotr Biernat, Dominik Bobryk, Piotr Bumaj, Felipe Céspedes Sánchez, Krzysztof Niewirowski, Tomasz Obara, Aleksander Różanek, Damian Sienkiewicz

Za choreografię odpowiada Jarosław Staniek, scenografię i kostiumy przygotowała Katarzyna Banucha, a muzyczne aranżacje Krzysztof Baranowski. W przedstawieniu wykorzystano także wizualizacje Michała Materny i Marcina Manna.

„Paryski spleen” otworzył program artystyczny Teatru Polskiego na najbliższe miesiące. Premiera odbyła się 30 sierpnia, kolejne pokazy zaplanowano we wrześniu i październiku. Spektakl ma wprowadzić widzów w nowy sezon i jednocześnie zapowiadać jego różnorodny charakter – od widowisk muzycznych po klasyczne dramaty.

(dg)

Film: Sylwia Dudek