Stanisław Soyka w Ogrodach Śródmieście

Stanisław Soyka z zespołem znakomitych muzyków jazzowych wystąpią w piątek (22 lipca) w szczecińskich Ogrodach Śródmieście o godz. 20. Publiczność usłyszy znane i kochane przeboje, jak również materiał z najnowszej płyty artysty - „Muzyka i słowa”.

Stanisław Soyka to wokalista, instrumentalista, kompozytor, od wielu lat należy do grona największych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka przed wielkimi problemami współczesności. W jego dorobku znajdziemy ponad 30 albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał się modom i trendom. Wypracował swój własny język muzyczny przez co należy do grona artystów, których styl rozpoznaje się od pierwszych dźwięków, a bogactwo repertuaru może przyprawiać o zawrót głowy. Posiada na koncie dziesiątki autorskich pieśni, lecz trudno pominąć fakt, że skomponował muzykę do wielu wierszy poetów polskich (i nie tylko).

(MON)