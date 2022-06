Nowe miejsce w Szczecinie. Ogrody Śródmieście z atrakcjami

Na sobotę i niedzielę zaplanowany jest cykl różnorodnych wydarzeń, m.in. koncertów, warsztatów, spektakli, które odbędą się w ramach otwarcia nowego miejsca na kulturalnej mapie Szczecina. Otóż w przestrzeni dawnej Willi Ogrody (i jeszcze dawniejszego Klubu Pracowników Nauki) przy ul. Wielkopolskiej 19 powstały Ogrody Śródmieście, czyli miejsce całodniowej gastronomii, które będzie również pełnić funkcję ośrodka kultury. Na wszystkie imprezy weekendu otwarcia wstęp jest wolny.

W sobotę cykl wydarzeń rozpocznie się o godz. 10, a wystąpią wtedy młodzi adepci sztuki ze Szkoły Muzyki Modesto, w samo południe na zajęcia dla dzieci zaprasza księgarnia „FiKa”. Na godz. 14 zaplanowany jest przemarsz grupy Bloco Pomerania – od Pomnika Czynu Polaków, aż do Ogrodów Śródmieście, gdzie odbędzie się minikoncert. O godz. 17 odbędzie się otwarcie wystawy Akademii Sztuki w Szczecinie: „I na co to wszystko”, na godz. 21 zaplanowano koncert Sandry Klary Januszewskiej (mezzosopran) oraz harfisty Michała Zatora (harfa celtycka), a na godz. 22 – zabawę z didżejem RED-em.

W niedzielę o godz. 11 odbędą się tu warsztaty z „Akukulele”, o godz. 13 dzieci będą mogły poszaleć z Kamilem Żonglerem, piętnaście minut później rozpocznie się familijny spektakl cyrkowy pt. „Jarzyna”, na godz. 15 również zaplanowano kolejne atrakcje cyrkowe. Z kolei o godz. 20 wystąpi ÉxQuartet oraz odbędzie się spektakl ogniowy.

(MON)