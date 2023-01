Niedenthal w filharmonii. Wystawa prac znanego fotografa

"PRL-RP" to tytuł wystawy, która już niebawem zostanie zaprezentowana w szczecińskiej filharmonii. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ autorem fotografii jest Chris Niedenthal. 19 stycznia podczas jej otwarcia będzie można również spotkać się z samym autorem.

Wystawa fotografii Chrisa Niedenthala będzie dostępna do 26 marca. Jej otwarcie odbędzie się natomiast 19 stycznia o godzinie 18.00 w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Bezpłatne zaproszenia na wernisaż dostępne będą w kasie od 13 stycznia.

Chris Niedenthal urodził się w Londynie, w Polskiej rodzinie. Jego fotografie to świadectwa z czasów PRL oraz transformacji ustrojowej w Polsce. Wiele z nich ma dzisiaj status ikon. Fotografował również przemiany w Europie Wschodniej, ZSRR i na Bałkanach. Pracował dla "Newsweeka", "TIME Magazine" oraz "Der Spiegel". Do Polski przyjechał w 1973 roku i od tamtego czasu mieszka tu na stałe. Dokumentował powstanie Solidarności, wprowadzenie stanu wojennego w Polsce oraz upadek komunizmu. Jest laureatem prestiżowej nagrody World Press Photo, którą w 1986 roku otrzymał za portret Janosa Kadara. W Polsce wydano cztery albumy z jego pracami: "Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rekwizyty" (2004), "13/12. Polska Stanu Wojennego" (2006), "In Your Face" (2011), "Chris Niedenthal. Wybrane fotografie 1973-1989".

