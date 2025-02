Srebrny medal dla artystki z Akademii Sztuki w Szczecinie

Płyta "Song of Songs" prof. Katarzyny Dondalskiej z Akademii Sztuki w Szczecinie została nagrodozna srebrnym medalem w dwóch kategoriach konkursu GLOBAL MUSIC AWARDS: CREATIVITY/ ORIGINALITY oraz COMPOSERS.

"Song of Songs" to płyta, która powstała przy współpracy wydziałów różnych uczelni i artystów z kilku krajów. Udział wzięli zarówno renomowani artyści, jak i młodzi, świetnie się zapowiadający muzycy. Motywem przewodnim płyty jest pokazanie możliwości wokalnych, rozwoju głosu od typowo klasycznych do tych tzw. wokalnie lżejszych utworów, na podstawie różnorodnych kompozycji wokalnych współczesnych kompozytorów.

Na wielką uwagę zasługują wybrani przez Katarzynę Dondalską kompozytorzy Ewa Borcz, Stefan Johannes Walter oraz Dawid Pajdzik, których utwory wyróżniają się różnorodnością i kreatywnością twórczą. W niektórych kompozycjach głos ludzki, jego charakterystyka i zmienność są odtwarzane w abstrakcyjny sposób za pomocą instrumentów. W kompozycjach przejawiają się motywy biblijne, ludowe, przyrody, paryskiego klimatu, czy gorącego tanga.



Wśród wykonawców znaleźli się także inni wykładowcy AS - Joanna Tylkowska-Drożdż, Michał Landowski (Wydział Wokalny), Natan Dondalski, Wojciech Kołaczyk i Dawid Pajdzik (Wydział Instrumentalny) a jednym z realizatorów dźwięku był Witold Mickiewicz (Wydział Edukacji Muzycznej).



Projekt został częściowo wsparty przez Akademię Sztuki w Szczecinie w ramach badań statutowych.

(as)