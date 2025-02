Inność w pracach studentów Akademii Sztuki

fot. Agata Jankowska "Inny wyraz" to tytuł wystawy studentów i studentek Akademii Sztuki w Szczecinie. Można ją oglądać do 7 lutego w Zonie Sztuki Aktualnej.

W galerii Zona Sztuki Aktualnej odbyła się wystawa semestralna prac studentów wydziałów Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego oraz Malarstwa pt.: "Inny wyraz". Jej pomysłodawcami i organizatorami byli studenci z kierunku Kuratorstwo i Realizacja Wystaw.

Tematem przewodnim zaprezentowanych prac, wśród których znalazły się instalacje, video instalacje, fotografie, plakat i obrazy malarskie, była szeroko pojęta "inność" i spotkanie z tym, co obce, wykluczone, zmarginalizowane. Na wystawie swoje prace pokazali m.in.: Mikołaj Tomczak, Izabela Wowczko, Agata Jankowska, Krzysztof Sawicki, Kinga Chomać-Piechota, Kajetan Jełowicki, Patrycja Kubisiak, Olesia Nezhyva. Ekspozycja dostępna jest jeszcze do 7 lutego w godzinach od 16 do 20.

(aj)