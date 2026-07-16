Spotkanie z Leonią Chmielnik w Willi Lentza

W Willi Lentza przy al. Wojska Polskiego odbędzie się wyjątkowe spotkanie z artystką połączone z oprowadzaniem po wystawie.Fot. Piotr Nikodem WARDZIUKIEWICZ

Na spotkanie z Leonią Chmielnik, jedną z najbardziej rozpoznawalnych szczecińskich artystek, połączone z autorskim oprowadzaniem po wystawie: „Leonia Chmielnik. Na podobieństwo wyobraźni i myśli” zaprasza Willa Lentza. W najbliższy piątek, 17 lipca o godz. 18. Wstęp wolny.

REKLAMA

Wydarzenie to będzie okazją do bezpośredniego spotkania z artystką, laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości (2025), poznania inspiracji towarzyszących jej pracy oraz rozmowy o sztuce, wyobraźni i procesie twórczym. Uczestnicy będą mogli wspólnie z autorką przejść przez ekspozycję, odkrywając znaczenia, konteksty i historie ukryte w prezentowanych pracach.

Leonia Chmielnik należy do najważniejszych postaci szczecińskiego środowiska artystycznego. Od ponad pięciu dekad współtworzy krajobraz kulturowy miasta i regionu. Jej dorobek obejmuje zarówno rzeźbę monumentalną, jak i kameralną, medalierstwo oraz realizację obecne w przestrzeni publicznej Szczecina i Pomorza Zachodniego. Wśród najbardziej rozpoznawalnych dzieł artystki znajdują się m.in. Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki, Gryf Pomorski, czy Narodziny wiosny.

(K)

REKLAMA