Dla tych, którzy kochają książki. Spotkanie z literatami

Willa Lentza zaprasza na kolejną edycję wydarzenia Kochamy Książki, poświęconego literaturze, twórcom oraz spotkaniom wokół słowa pisanego.

Tym razem wydarzenie odbędzie się w formule dwudniowej. 5 lutego 2026 r. (czwartek) i 6 lutego (piątek) w godz. 17:00-19:00 i następnego dnia w godz. 16.00-19.00.

Będzie to spotkanie z literatami szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Wieczór poświęcony ma być twórczości autorów zrzeszonych w ZLP Szczecin oraz rozmowom na temat współczesnej literatury. Lista uczestników jest dość długa. W spotkaniu wezmą udział: Barbara Adamczyk Sowińska, Leszek Dembek, Maciej P. Hardy, Małgorzata Hrycaj, Anna Jakubczak, Jarosław Kwiatkowski, Barbara Moraczewski-Jankowska, Małgorzata Nowak-Żukiel, Stanisław Rapior, Adrianna Rauhut, Edyta Rauhut, Marek Rudnicki, Danuta Sepuco, Danuta Romana Słowik, Magdalena Sowińska, Waldemar Wasilewski.

