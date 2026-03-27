Na podobieństwo wyobraźni i myśli. Wernisaż wystawy w Willi Lentza

Fot. materiały organizatora

Willa Lentza przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie w piątek 27 marca o godz. 18 zaprasza na wernisaż wystawy Leonii Chmielnik pt. „Na podobieństwo wyobraźni i myśli”. To spotkanie z twórczością jednej z najważniejszych artystek związanych ze szczecińskim środowiskiem artystycznym, której dzieła od dekad kształtują wizualną tożsamość miasta.

Ekspozycja stanowi szeroką panoramę dorobku artystki, obejmującą formy rzeźbiarskie, ceramikę oraz rysunki. To zaproszenie do wejścia w świat wyobraźni Leonii Chmielnik – świat, w którym materia spotyka się z myślą, a forma staje się zapisem emocji, refleksji i doświadczeń. Wystawa ukazuje zarówno monumentalne projekty przestrzenne, jak i bardziej intymne, studyjne realizacje, pozwalające prześledzić drogę twórczą artystki od jej pierwszych poszukiwań po dojrzałe, autorskie wypowiedzi.

Do najbardziej rozpoznawalnych realizacji należą m.in.: „Pomnik Gryfa Pomorskiego” przy Al. Papieża Jana Pawła II, „Dzieci” na placu gen. Władysława Andersa, „Narodziny Wiosny” przy Al. Papieża Jana Pawła II, „Dziewczyna w długiej sukni” w Parku Kasprowicza.

Twórczość Chmielnik obejmuje rzeźbę monumentalną i kameralną, realizacje plenerowe, ceramikę, rysunek oraz malarstwo, a także projekty przestrzenne i koncepcyjne, które ukazują wszechstronność jej artystycznego języka. Leonia Chmielnik tworzy w kamieniu, metalu i ceramice, eksperymentując z materią i formą, poszukując nowych możliwości – ekspresji.

Wystawa „Na podobieństwo wyobraźni i myśli” jest nie tylko prezentacją dorobku, ale także próbą uchwycenia istoty twórczego procesu – relacji między człowiekiem i materią. To opowieść o artystce, która konsekwentnie buduje własny język form, odważnie podejmując tematy związane z człowiekiem, naturą, kobiecością, pamięcią oraz przestrzenią miasta.

Wystawa ma charakter przekrojowy i refleksyjny – pozwala zobaczyć prace z różnych etapów twórczości, od szkiców i projektów po realizacje ostateczne, ukazujące wielowątkowość i spójność artystycznej drogi Leonii Chmielnik.

(K)

