Śpijmy, potem zobaczymy. Wystawa w Trafostacji Sztuki

Szczecińska TRAFO Trafostacja Sztuki zaprasza w sobotę, na godz. 19, na otwarcie wystawy: Nguyễn Quốc Thành „Śpijmy, potem zobaczymy”. Jest ona efektem tegorocznego pobytu twórczego wspomnianego artysty w Szczecinie i Sopocie. Prezentuje prace powstałe w trakcie rezydencji, jak i wcześniejsze projekty zrealizowane przez artystę oraz twórców zaprzyjaźnionych, między innymi z Nhà Sàn Collective, w którym działa i wystawia na tegorocznych Documenta 15 w Kassel. Uwaga! Podczas wernisażu zaplanowano wspólną zabawę w Viet-Pol Queeraoke, czyli wietnamskie karaoke.

Czynność snu, a co za tym idzie powstawanie marzeń sennych, jest dla artysty pewnego rodzaju kluczem do całego pobytu w Polsce, jak i wystawy w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. "Śpijmy, potem zobaczymy" to nie tyle zachęta do bezczynności, ile propozycja przeniesienia się w stan zawieszenia; pomost rzucony pomiędzy tam i tu, przeszłość i przyszłość, artystę i osoby odwiedzające wystawę. To sytuacja o charakterze potencjalnym, niedomknięta i jak to we śnie: nie do końca kontrolowana. Wystawa, w której kolorowa queerowa fantazja miesza się z tęsknotą za innymi krajami i własnym miejscem pochodzenia. Wystawa-podróż: Wietnam, Polska i wszystko co pomiędzy, co gdzie indziej.

Nguyễn Quốc Thành jest artystą, kuratorem, współzałożycielem Nhà Sàn Collective w Hanoi. W 2013 roku założył festiwal Queer Forever!, który stał się trwającym projektem, kinem pop-up, warsztatem książek i zinów, kuchnią, przestrzenią queerowych spotkań, słuchania, oglądania, tworzenia sztuki i kochania. Thành brał udział w festiwalach sztuki performance, wystawach i konferencjach w Japonii, Myanmar, Filipinach, Tajlandii, USA i Wietnamie. Jego ostatnia praca nosi tytuł ưhưh22 i jest częścią projektu Nha San Collective na XV documenta w Kassel w Niemczech.

(MON)