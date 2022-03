Spektakl w szczecińskim zamku o twórczości Cohena

Spektakl muzyczny „Będzie dobrze, Cohen” zostanie pokazany w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w sobotę i niedzielę o godz. 19. To spotkanie z twórczością wybitnego kanadyjskiego pieśniarza i poety Leonarda Cohena. Twórczością widzianą nieco inaczej – przez pryzmat i doświadczenie aktora Konrada Pawickiego, dla którego piosenki Cohena są sposobem na opowiedzenie jego intymnego świata.

„Każdy artysta nosi w sobie bunt. Tworząc – ucieka, tworząc – czemuś się sprzeciwia, tworząc – szuka nowych rzeczywistości odległych od świata, w którym przyszło mu żyć. Z buntu, z niezgody rodzi się sztuka. Twórcy spektaklu, czerpiąc z bogatego źródła piosenek Leonarda Cohena, stworzyli postać dojrzałego mężczyzny, który próbuje przeciwstawić się światu, rusza do boju o lepszą rzeczywistość, ale nie znajduje siły na walkę ani w sztuce, ani w Bogu, ani w miłości do kobiet. Na oczach widzów przechodzi metamorfozę, pokazuje kolejne swoje oblicza, odsłania blizny. Kiedy wszystko zawodzi, pozostaje pytanie: czy to, o co walczył, nie było jedynie utopią i fatamorganą?” – informują organizatorzy.

W „Będzie dobrze, Cohen” występują: Konrad Pawicki – aktor oraz muzycy: Marcin Styborski, Paweł Grzesiuk i Wiktor Szostak.

(MON)