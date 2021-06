Koncert i rozmowy o mieście. Wystąpi Konrad Pawicki

Szczecińskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Szczecinie zaprasza na wakacyjny cykl spotkań wokół literatury współczesnej pn. "Rynek Literacki" - na szczecińskim Rynku Siennym. Książki będą punktem wyjścia do rozmowy o mieście w kontekście historycznym i kulturowym. Pierwsze spotkanie - 25 czerwca (piątek) o godz. 18. Dwie godziny później rozpocznie się koncert formacji Konrad Pawicki & Band. Wstęp wolny.

Na piątkowym spotkaniu rozmowy będę się toczyć wokół książki Krzysztofa Niewrzędy - "Confinium. Opowieść szczecińska". W wydarzeniu wezmą udział: Krzysztof Niewrzęda (autor) i Przemek Głowa (przewodnik miejski). Prowadzenie spotkania - Krzysztof Lichtblau.

Czego dotyczy wspomniana książka? Oddajmy głos autorowi: "To bildungsroman i jednocześnie reportażowa powieść historyczna z elementami literatury przygodowej oraz sensacyjnej. Sporo w niej odwołań do klasyki literatury polskiej i światowej, a także do kultury masowej lat czterdziestych XX wieku, bo w tym okresie toczy się akcja. Wokół Szczecina i w Szczecinie. Począwszy od ostatniej fazy drugiej wojny światowej, przez sowiecką okupację, aż do rodzącej się peerelowskiej rzeczywistości, w której tworzy się polska społeczność i nowa tożsamość jej przedstawicieli. W mieście o niejasnym statusie. W mieście o szczególnej historii. W powojennym Szczecinie zamieszkiwanym przez Niemców, Polaków i Żydów, nadzorowanych i prześladowanych przez sowieckich żołnierzy".

Podczas koncertu publiczność usłyszy utwory z najnowszej płyty wspomnianego zespołu - „Jeszcze raz”, wydanej przez Jimmy Jazz Records. To trzeci oficjalny krążek w dorobku aktora, poety i prezentera radiowego - Konrada Pawickiego, a druga wydana pod szyldem Konrad Pawicki & Band.

(MON)