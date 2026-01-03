Spektakl „Paryski spleen” w Teatrze Polskim odwołany

Fot. Dariusz Gorajski

Teatr Polski poinformował w piątek, że z powodu choroby aktora jest zmuszony odwołać planowany na 2, 3 i 4 stycznia spektakl „Paryski spleen”.

REKLAMA

3 i 4 stycznia w zamian teatr proponuje widzom - w tym samym czasie - „Wieczór sylwestrowy na bis”.

- Jeśli widzowie zdecydują się spędzić z nami sobotni i niedzielny wieczór, bilety zakupione na spektakl „Paryski spleen” (na 3 i 4 stycznia) zachowują swoją ważność i będą akceptowane przy wejściu na „Wieczór sylwestrowy na bis”. Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za niedogodności - przekazała Monika Gapińska-Krzyżanowska z Teatru Polskiego w Szczecinie.

W sprawie zwrotu pieniędzy za zakupione bilety albo wymiany biletów na inny termin widzowie mogą się kontaktować z kasą teatru lub Biurem Organizacji Widowni: tel. 508 553 833 oraz 507 868 538, e-mail: kasa@teatrpolski.eu

(k)

REKLAMA