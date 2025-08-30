Odrobina rozkosznej dekadencji w Teatrze Polskim

Fot. Teatr Polski

„Paryski spleen” w reżyserii Adama Opatowicza – to najnowsza propozycja Teatru Polskiego w Szczecinie.

Spektakl przeniesie widzów w czasy paryskiej bohemy epoki dekadencji i fin de siècle’u. W przedstawieniu pojawią się piosenki, które poprzez swoją liryczność wprowadzą widza w nastrój doskonale oddający niejednoznaczną, wielowarstwową naturę Paryża. Zwłaszcza że to miasto pełne jest sprzeczności. Jest poezją, która kryje się w każdym zakamarku. Jak i niekończącym się poszukiwaniem piękna, które wydaje się zawsze tuż poza zasięgiem. Paryż to miejsce, gdzie smutek i piękno są splecione ze sobą. W tej melancholii, w tej cichej tęsknocie jest coś, co czyni to miasto jeszcze bardziej wyjątkowym. W Paryżu czas płynie w inny sposób. Może nie goni za zegarem, może nie biegnie wprost do celu, ale właśnie w tej jego niespieszności tkwi prawdziwa magia.

Teatr tak zwraca się do widzów: „Daj się uwieść spleenowi, tej melancholijnej aurze, która ukazuje rzeczywistość z zupełnie innej, nierzeczywistej, perspektywy. Daj się uwieść spleenowi, tej dekadenckiej przyjemności à rebours”.

W spektaklu wystąpią: Natalie Brodzińska, Dorota Chrulska, Ola Gurdziel, Paulina Maria Janczak, Joanna Pasternak, Ewelina Poźniak, Adrianna Szymańska, Marta Uszko, Dorota Wójcik, Damian Aleksander, Piotr Biernat, Dominik Bobryk, Piotr Bumaj, Felipe Céspedes Sánchez, Grzegorz Jamro, Krzysztof Niewirowski, Tomasz Obara, Aleksander Różanek, Damian Sienkiewicz, Maciej Szczepanik, Krzysztof Baranowski oraz tancerki i tancerz: Zuzanna Cichoszewska, Monika Jabcoń, Zofia Kamińska, Natalia Serafin, Klaudia Winnowicz, Anna Witkowska, Julia Wojciechowska, Michał Bogusławski.

„Paryski spleen” możemy zobaczyć w sobotę i niedzielę o g. 19.

(as)