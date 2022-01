Słodycz, spod której wypływa jad. Darmowe wejściówki już czekają!

Znakomite, nowe spojrzenie na zemstę i popis aktorskich zdolności Carey Mulligan. Taki jest prowokacyjny film, który najpierw zelektryzował publiczność na festiwalu Sundance, a potem otrzymał mnóstwo nagród, z Oscarem włącznie: "Obiecująca. Młoda. Kobieta.". Darmowy pokaz tej historii zaplanowany jest na 29 stycznia w szczecińskim Domu Kultury "Krzemień" - o godz. 16. Uwaga! Wejściówki dostępne są na: bilety.fm oraz w recepcji instytucji (od poniedziałku do piątku w godz. 16 -20) i bezpośrednio przed seansem.

Wszyscy mówili, że Cassie (w tej roli zjawiskowa - Carey Mulligan) była obiecującą, młodą kobietą, dopóki tajemnicze wydarzenie nagle nie zakłóciło jej przyszłości. Dziewczyna rzuca studia medyczne, wprowadza się z powrotem do zatroskanych rodziców i zaczyna pracę w lokalnej kawiarni. Ale nic w życiu Cassie nie jest tym, czym się wydaje. Młoda kobieta jest niesamowicie inteligentna, kusząco przebiegła, nocą prowadzi sekretne, podwójne życie i realizuje swój mroczny plan. Nieoczekiwane spotkanie da dziewczynie szansę pełnego naprawienia krzywd z przeszłości.

Reżyserką i autorką scenariusza filmu jest Emerald Fennell, znana przede wszystkim ze swoich występów przed kamerą ( "Dziewczyna z portretu", "The Crown", "Anna Karenina"). Jej bliska przyjaciółka, Phoebe Waller-Bridge (znana z serialu "Fleabag"), zaprosiła ją do współtworzenia drugiego sezonu serialu "Obsesja Eve" (oglądaliście? warto!). Jeden z napisanych przez nią odcinków został nominowany do nagrody Primetime Emmy Award. Fennell poszła za ciosem i zajęła się fabularnym debiutem. Tak powstała "Obiecująca. Młoda. Kobieta.", niesamowita kombinacja kina zemsty, komedii romantycznej i mrocznego thrillera okraszona świetną muzyką i genialnymi stylizacjami.

Ten film to przede wszystkim popis aktorskich zdolności Carey Mulligan, która za sprawą roli u Fennell porzuciła swoje dotychczasowe emploi i role subtelnych, młodych kobiet, wytrwale zmagających się z trudami rzeczywistości. Jej Cassie jest nieprzewidywalna, błyskotliwa, brutalna, pociągająca i nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć zamierzone cele. "To nie jest wygodny film. Widzom mają się przewracać wnętrzności, gdy go oglądają" – mówiła Carey Mulligan we wspólnym z Fennell wywiadzie dla „Variety”. Zresztą, aktorka nazywa „Obiecującą. Młodą. Kobietę” „gorzkim cukierkiem”, słodyczą, spod której wypływa jad.

Zatem - postarajcie się o zdobycie darmowych wejściówek, bo warto obejrzeć film brytyjskiej reżyserki.

(MON)