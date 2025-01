Slamy poetyckie w Szczecinie. Publiczność wybierze najlepszych

Slam poetycki to turniej, w którym jedynym jurorem jest publiczność oceniająca zarówno jakość tekstów poetyckich, jak i ich prezentację, a każda osoba uczestnicząca musi wykonać swój tekst w wyznaczonym czasie. Fot. mat. prasowe

W Szczecinie ruszają regularne slamy poetyckie. Turnieje poezji performatywnej będą odbywały się w Piwnicy Kany od stycznia do czerwca w jedną środę w miesiącu. Trzy ostatnie spotkania – w kwietniu, maju i czerwcu – będą slamami eliminacyjnymi do 9. Ogólnopolskich Mistrzostw Slamu Poetyckiego w Poznaniu.

Najbliższy slam odbędzie się 15 stycznia o godz. 18.00, kolejne – w drugą środę każdego miesiąca (z wyjątkiem kwietnia, kiedy slam zaplanowano na trzecią środę) aż do czerwca 2025. Organizatorami serii slamów poetyckich w Szczecinie są: Fundacja Slamowa, nieformalna grupa poetycka Pozytywy oraz Piwnica Kany.



Slam to turniej poetycki, podczas którego osoby piszące wiersze prezentują je publiczności, a widzowie wybierają najlepsze teksty i ich wykonania. Na slamie można prezentować wyłącznie autorskie teksty w określonym limicie czasu (najczęściej są to 3 minuty). Nie wolno korzystać z podkładów muzycznych, instrumentów ani kostiumów.

Dozwolone są wyłącznie nośniki tekstów, ponieważ można swoje wiersze czytać, mówić z pamięci, a nawet improwizować. Artyści i widzowie są równie ważnymi postaciami tego widowiska poetyckiego – poetki i poeci prezentują swoją twórczość, a publiczność, poprzez głosowanie, współtworzy scenariusz tego artystycznego performensu.

Slam, obecny na polskiej scenie od 2003 r. i z każdym rokiem coraz bardziej popularny ze względu na swoją inkluzywność, to połączenie sztuki i sportu, dyscyplina otwarta dla wszystkich chętnych, którzy stają się na scenie równi wobec publiczności bez względu na wiek, płeć i doświadczenia literackie. Nierzadko debiutant wygrywa ze slamową gwiazdą (raz debiutantka wygrała ze świeżo namaszczonym przez widzów mistrzem Polski!), a zawodowi poeci ustępują pola amatorom, którzy celniej trafiają do serc odbiorców.



Kto może zapisać się na slam? Każda osoba pełnoletnia, o ile zmieści się w limicie miejsc (20 na liście występujących) i wyśle zgłoszenie na adres mailowy wodnica@wp.pl lub zgłosi się bezpośrednio przed turniejem u prowadzącej, o ile będą jeszcze miejsca na liście.

Slamy w Piwnicy Kany prowadzi jedna z najpopularniejszych w Polsce polskich slamerek: Magdalena Walusiak – mistrzyni slamowa Warszawy (2020) i Wrocławia (2022), pierwsza zdobywczyni dzikiej karty slamowych mistrzostw Polski w ramach Paszportu Slamerskiego (2023). Poetka i performerka urodzona w Szczecinie ukończyła tutejsze LO nr 1, a potem przez Poznań oraz Górny i Dolny Śląsk zawędrowała do Warszawy, gdzie mieszka i pracuje od 1999 r. Ze swoimi perfomensami poetyckimi występowała w całej Polsce oraz poza krajem: w planetariach w Wiedniu (2023) i Brukseli (2024) oraz jako uczestniczka i współtwórczyni spokenwordowego spektaklu DOMA, który był prezentowany jesienią 2024 podczas trasy po Niemczech.

Szczecin jest jednym z ostatnich wielkich miast w Polsce, które nie wystawiły w 2024 r. swojego reprezentanta w 8. Ogólnopolskich Mistrzostwach Slamu Poetyckiego w Poznaniu. Rok wcześniej udało się wyłonić w trzech slamach eliminacyjnych fantastyczną poetkę i performerkę Olę Jaruszewską, która występując pod pseudonimem Kądziołka weszła do

ćwierćfinału ogólnopolskich rozgrywek.

- Doświadczenia pokazują, że organizacja wyłącznie eliminacji to za mało: potrzebna jest regularna scena slamowa w mieście, by nowe osoby piszące i doskonalące swój warsztat miały okazję spotykać się z innymi, wzajemnie inspirować i dopingować - podkreślają organizatorzy. - Dlatego Fundacja Slamowa we współpracy z nieformalną grupą Pozytywy i Piwnicą Kany zaprasza do wspólnej zabawy i kreowania nowych, ciekawych tekstów.

Terminy slamów poetyckich w Szczecinie: 15 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 16 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca - zawsze o godz. godz. 18. (K)