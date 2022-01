Siostrzane mapowanie miasta i białoruski spektakl. Trwają zapisy na warsztaty

W ramach kolejnej odsłony projektu "Ona/Jej - Akademia Siostrzeństwa" w szczecińskim Teatrze Kana, pod hasłem "mam siłę!", odbędą się w sobotę (15 stycznia) trzy interesujące wydarzenia: warsztaty, spektakl i dyskusja. Warto się wybrać! Już trwają zapisy na warsztaty.

Bezpiecznie - w dresie i krótkiej spódniczce

O godzinie 10 rozpoczną się warsztaty w ramach nowej, bardzo interesującej inicjatywy Kany: Ona/Jej – Akademia Siostrzeństwa. To cykl spotkań dla młodych osób z doświadczeniem życia jako kobieta (w wieku 16-25 lat): – dziewczyn, młodych kobiet, osób trans i niebinarnych. Wspomniane warsztaty mają tytuł: "Szczecin od_nowa - siostrzane mapowanie miasta”.

- Wyobraźmy sobie miasto jako przestrzeń, w której każda z nas czuje się bezpiecznie. W dzień i w nocy. W teatrze, klubie, szpitalu, miejscu pracy, u lekarza, w szkole i na uczelni. W dresie i krótkiej spódniczce. Przy wsparciu najbliższych i tych zupełnie obcych każda z nas odkrywa pasje, rozwija umiejętności, szanuje swoje ciało bez niepewności i lęku przed oceną - informuje Paula Rudź z Teatru Kana. - Wraz z Agnieszką Róż, kuratorką programów artystyczno-społecznych i koordynatorką intymności

w produkcjach teatralnych, zmapujemy miasto Szczecin, znajdując w nim już istniejące bezpieczniejsze przestrzenie. Przyjrzymy się rozwiązaniom, jakie możemy wprowadzać w nasze lokalne konteksty, by wzmacniać relacje oparte na trosce o potrzeby kobiet i osób queerowych. Dowiemy się, jak w atmosferze siostrzanej miłości budować sieci wzajemnego wsparcia. Warsztat będzie przestrzenią do zadawania pytań i wspólnego szukania odpowiedzi.

Zapisy: paularudz@kana.art.pl. Ilość miejsc ograniczona!

Co to znaczy być kobietą?

Również w sobotę w Teatrze Kana zostanie pokazany, o godz. 19, spektakl pt. "Frau mit automat" białoruskiego Teatru Kryły Hałopa. To opowieść o "kobiecie z automatem" - legendarnej bojowniczce z Twierdzy Brześć, która do 1941 roku pojawiała się znienacka i dokonywała egzekucji. Bezimienna bohaterka dla twórczyń spektaklu staje się punktem wyjścia do opowieści o kształtowaniu silnego i niezależnego, także w kontekście politycznym, podmiotu kobiecego budującego tożsamość w postsowieckiej rzeczywistości Białorusi.

Spektakl jest dramatem, podzielonym na kilka części i przedstawiającym różne tożsamości kobiety: Żony, Matki, Kochanki, Ofiary, Furii. Tekst bazuje na doświadczeniach pokolenia autorek, dorastającego w latach 90. XX w. po rozpadzie ZSRR. Opiera się również na nieustająco obecnym w życiu bohaterek pytaniu: „co to znaczy być kobietą?”. W epilogu zeznania kobiet z lat 40. XX wieku konfrontowane są z niemal identycznymi zeznaniami współczesnych kobiet z Aresztu Śledczego​ Okrestina i innych białoruskich więzień. Spektakl ma silny polityczny i krytyczny wydźwięk – nie tylko w kontekście białoruskiej twardej walki o demokrację, ale także w kontekście globalnego ruchu #MeToo. Tekst daje wgląd w intymną sferę prywatności autorki (m.in. poprzez wspomnienie mężczyzn, którzy w różnych formach zdominowali ją w życiu osobistym czy okrutną pamięć o przemocy wobec niej w okresie dorastania, kontrowersyjne doświadczenie macierzyństwa pod presją społeczną), jednocześnie łącząc doświadczenia kobiet w przeszłości i teraz.

Jak informują organizatorzy, spektakl jest artystycznym wkładem w dyskurs o równości płci i stawia pytania, które niekoniecznie ograniczają się do kontekstu białoruskiego. Każda scena reprezentuje różne rodzaje poetyki i gatunków teatralnych: opera, stand up, teatr lalek, teatr dokumentalny. W przedstawieniu pojawia się także muzyka na żywo skomponowana i wykonana przez jedną z najlepszych białoruskich kompozytorek – Wolhę Podhajską.

Prawa kobiet na świecie

Po spektaklu, ok. godz. 20.45, zaplanowana jest dyskusja pt. „Prawa kobiet na świecie”.

- Jak wygląda walka o prawa kobiet w różnych zakątkach świata? Z jakimi przeciwnościami mierzą się kobiety? Jakie strategie obierają, aby dążyć do równości? Podczas spotkania podzielimy się doświadczeniami z poszukiwań strategii zdobywania praw - informuje informuje Paula Rudź z Teatru Kana. - Przybliżymy najbardziej inspirujące sposoby działania i najskuteczniejsze przykłady solidarności wśród ruchów kobiecych na całym świecie. Porozmawiamy między innymi z twórczyniami Teatru Kryły Hałopa o sytuacji w Białorusi oraz z doktor Anetą Makowską z Uniwersytetu Szczecińskiego o strategiach kobiet z Mjanmy (dawnej Birmy). Spotkanie będzie otwarte, zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji.

