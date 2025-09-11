Rusza Uznamski Festiwal Muzyki 2025. Trzy tygodnie Finlandii nad Bałtykiem

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska oraz dyrektor festiwalu Thomas Hummel. Fot. Wojciech BASAŁYGO

W Świnoujściu odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczną edycję Uznamskiego Festiwalu Muzyki – jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i zarazem jedynego o tak szerokim zasięgu, które co roku łączy mieszkańców i gości po obu stronach granicy. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska oraz dyrektor festiwalu Thomas Hummel.

– Festiwal to dla nas nie tylko muzyka, ale także most między kulturami i ludźmi żyjącymi nad Bałtykiem. W tym roku Finlandia będzie obecna tutaj w pełni swojego brzmienia, od pieśni ludowych po największe dzieła Sibeliusa – podkreślał Hummel, zachęcając do udziału w koncertach. Prezydent Joanna Agatowska zwróciła uwagę na znaczenie wydarzenia dla samego miasta. – To ogromna szansa, by nasi mieszkańcy i goście mogli uczestniczyć w wydarzeniach na najwyższym poziomie artystycznym, bez konieczności wyjazdu do wielkich metropolii – mówiła. – Zachęcam mieszkańców Świnoujścia, aby wzięli udział w wydarzeniu organizowanym w Sali teatralnej MDK i skorzystali z tańszego zakupu biletów z Kartą Wyspiarza i Wyspiarza Seniora – podkreśliła.

Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu brzmi: „Jak brzmi Finlandia?”. Organizatorzy zapowiadają trzy tygodnie muzycznych podróży, w których spotkają się tradycja i nowoczesność, kameralne brzmienia i monumentalne dzieła symfoniczne, a także muzyka, literatura i sztuka. To właśnie Finlandia, kraj tysiąca jezior i bogatej kultury, stanie się głównym bohaterem tegorocznej edycji.

Uroczyste otwarcie festiwalu nastąpi 20 września w historycznej przestrzeni Elektrowni Peenemünde, gdzie wystąpi Filharmonia Bałtycka pod batutą Joshuy Weilersteina. Solistką wieczoru będzie młoda fińska skrzypaczka Iidamari Ahonen, która zaprezentuje m.in. słynny koncert skrzypcowy Jeana Sibeliusa. Koncert otwarcia w tym miejscu zawsze ma symboliczne znaczenie – łączy bowiem muzykę z refleksją nad historią i potrzebą jedności ponad granicami.

Program tegorocznego festiwalu jest niezwykle różnorodny. Już dzień po inauguracji w kościele w Liepe publiczność usłyszy Annę Morottaja, pieśniarkę z ludu Sami, która zaprezentuje tradycyjne pieśni z północnej Laponii. Wieczorem tego samego dnia w Krummin wystąpi Mozart Piano Quartet z utworami Brahmsa, Sibeliusa i Hannikainena. W kolejnych dniach festiwalowych sceny wypełnią się muzyką w najróżniejszych odsłonach. Do Heringsdorfu przyjedzie Radu Ratoi – akordeonista, którego kunszt podziwiano już w Nowym Jorku, a w Zinnowitz zabrzmią melancholijne fińskie tanga w wykonaniu zespołu z kontrabasistą Berlińskiej Filharmonii Esko Laine.

W Świnoujściu z kolei wystąpi Fińska Orkiestra Barokowa, która zabierze słuchaczy w muzyczną podróż do XVII wieku. W Peenemünde melomani będą mieli okazję podziwiać sopranistkę Camillę Nylund i orkiestrę NDR Elbphilharmonie w koncercie prowadzonym przez Susannę Mälkki. Na zakończenie, 11 października, w kościele św. Piotra w Wolgaście wystąpi YL Męski Chór Uniwersytetu Helsińskiego – jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych zespołów chóralnych w Finlandii.

Festiwal to jednak nie tylko wielkie koncerty i światowej sławy artyści. Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę wydarzeń towarzyszących. W Villi Irmgard w Heringsdorfie otwarta zostanie wystawa poświęcona Muminkom, czyli najsłynniejszym bohaterom literackim stworzonym przez Tove Jansson. W szkołach na całej wyspie prowadzone będą warsztaty muzyczne, a specjalne koncerty dla najmłodszych pozwolą dzieciom odkryć świat instrumentów w przystępnej i angażującej formie. Nie zabraknie także spotkań z literaturą – publiczność usłyszy fragmenty powieści „Siedmiu braci” Aleksisa Kivi czy współczesne fińskie opowiadania czytane przez znanych aktorów.

Tradycją Uznamskiego Festiwalu Muzyki jest także podróż przez różne style i formy. Dlatego w programie znalazły się zarówno klasyczne pieśni, koncerty symfoniczne, jak i wydarzenia mniej formalne – koncert na leżąco, gdzie muzyki można słuchać w pełnym relaksie, czy plenerowe występy na plaży w Ahlbecku. Całość składa się na bogaty obraz Finlandii – kraju, którego kultura wykracza daleko poza stereotypowe wyobrażenia o chłodnej północy.

Ważnym aspektem wydarzenia jest także jego wymiar międzynarodowy. Festiwal co roku łączy Polskę i Niemcy, przypominając o wspólnym dziedzictwie Pomorza i Bałtyku. – Uznam i Świnoujście to miejsca, gdzie muzyka przełamuje granice i buduje wspólnotę. Cieszę się, że możemy być częścią tego wydarzenia – podsumowała prezydent Joanna Agatowska.

Uznamski Festiwal Muzyki potrwa od 20 września do 11 października. Przez trzy tygodnie odbędzie się ponad trzydzieści koncertów i wydarzeń towarzyszących. To okazja, by usłyszeć największe gwiazdy światowej sceny muzycznej, a jednocześnie odkryć mniej znane, ale równie fascynujące brzmienia północnej Europy.

(wb)