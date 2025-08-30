Poważna awaria w świnoujskim gazoporcie?

Od świadków zdarzenia dowiedzieliśmy się, że w świnoujskim gazoporcie doszło do poważnej awarii przy jednym ze zbiorników. Jak dotąd nie ma oficjalnego komunikatu w tej sprawie, jak ustaliliśmy nikomu nic się nie stało.

– Do awarii doszło w nocy z piątku na sobotę – informuje nas jedna z osób pracujących przy gazoporcie. Uszkodzeniu miała ulec jedna z rur, przy zbiorniku nr 3. Problem polega na tym, że gaz można nadal wtłaczać, aczkolwiek nie można go „wypompować” ze zbiornika, który w tym momencie miał stać się bezużyteczny. Jak się dowiedzieliśmy, prace nad naprawą usterki trwają.

Choć, jak podkreślamy, są to nieoficjalne informacje, bo wciąż czekamy na komunikat ze strony GAZ-SYSTEM-u, czyli spółki, która zarządza gazoportem.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że sytuacja nie była tak niebezpieczna, a co najważniejsze nikomu nic się nie stało. Na miejscu nie pracowały ani straż pożarna, ani pogotowie ratunkowe.©℗

