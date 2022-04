Rusza Kontrapunkt! Spektakle, koncerty, wystawy

W czwartek (21 kwietnia) w Szczecinie startuje jeden najstarszych, największych i najbardziej prestiżowych polskich festiwali teatralnych: 56. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Do 29 kwietnia zaplanowano aż 49 wydarzeń, m.in. wystawy, koncerty, instalacje performatywne oraz oczywiście spektakle. W konkursie będzie ocenianych 11 przedstawień. Spoiwem dla wszystkich propozycji jest motto: DOBRO.

Publiczność zdecyduje o Grand Prix

Jak co roku Grand Prix przyzna w głosowaniu publiczność, kolejne nagrody – jury. W tym roku w tym gronie znalazły się panie: Joanna Klass, Aleksandra Łukaszewicz oraz Tamara Turnowa. W tegorocznej edycji nastąpią zmiany, które w swej istocie nawiązują do tradycji, zapoczątkowanej przez Zygmunta Duczyńskiego, reżysera i twórcy Teatru Kana, kiedy włączył się do organizacji Przeglądu Teatrów Małych Form w 1995 roku.

– Zygmunt Duczyński zaproponował wówczas rozszerzenie nazwy festiwalu o pojęcie „kontrapunktu”, a także zasadę, że do konkursu zostaną zaproszone zarówno teatry dramatyczne, lalkowe i offowe. Po latach, kiedy w 2017 roku przejąłem dyrekcję festiwalu, wyodrębniliśmy osobny nurt off i nadaliśmy mu również charakter konkursowy. Po kilku latach okazało się, że wyodrębnienie dla teatru offowego osobnego nurtu obok „nurtu głównego” deprecjonuje ten typ teatru. Przede wszystkim w oczach jego twórców, ale głównie w oczach zaproszonych do oceny spektakli jurorów nurtu offowego. Niższy budżet, gorsze warunki, mniejsze sale, dużo niższa pula nagród to główne dowody deprecjacji – mówi Marek Sztark, dyrektor Kontrapunktu. – Argumenty o promocyjnym dla offu charakterze nurtu, możliwości prezentacji wielu spektakli offowych na Kontrapunkcie, nie przekonywały krytyków tej struktury programu. Wracamy więc do pierwotnych idei festiwalu, rezygnując z podziału na osobne nurty, program ułożyliśmy w jednym nurcie konkursowym.

11 spektakli w konkursie

O prestiżowe laury Kontrapunktu powalczą m.in.: „IV RP Snów” Sztuki Nowej (oryginalny projekt stworzony na podstawie badań nad marzeniami sennymi Polaków), „a.y.l.a.n.” w wykonaniu Teatri i Qytetit – Gjilan z Kosowa (nieco ironiczne spojrzenie na poważny problem uchodźczy) oraz głośna „Biblia: Próba” Teatru im. W. Horzycy w Toruniu (nowe spojrzenie na pytania zadawane od tysięcy lat, szczególnie w niespokojnych czasach). Poza tym, świeżo po premierze publiczność zobaczy monodram Roberta Talarczyka pt. „Byk” na podstawie tekstu Szczepana Twardocha i we współreżyserii z pisarzem. Bohaterem jest Robert Mamok, który w dwóch językach, po polsku i po śląsku, zmaga się z własną tożsamością klasową i etniczną.

Ciekawie zapowiadają się również inne przedstawienia: propozycja Teatru Collegium Nobilium w koprodukcji z TR Warszawa - „Klub” (który porusza bardzo ważny i aktualny problem #metoo), „Kobieta i życie” Wrocławskiego Teatru Współczesnego na podstawie tekstu ubiegłorocznej jurorki Kontrapunktu – Maliny Prześlugi (to kobiecy manifest, inspirowany głośnymi protestami) czy lalkowy „Robot” Unii Teatr Niemożliwy (kameralna opowieść nie tylko o sztucznej inteligencji).

Duuużo imprez towarzyszących

Wśród imprez towarzyszących imprezy będą choćby: koncert Jacka Kleyffa w Orkiestrze na Zdrowie oraz premierowa projekcja zapisu koncertu niedawno zmarłego Jacka „Budynia” Szymkiewicza z zespołem Chango. Będą też wystawy: Aleksandry Ziętali, autorki tegorocznego znaku festiwalu, oraz plakatów z kolekcji Pigasus Polish Poster Gallery w Berlinie. Gieno Mientkiewicz z Przyjaciółmi zaproszą z kolei na farsę kulinarną „Surströmming i inne katastrofy”, nowy monolog zaprezentuje Romek Zańko, a Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego zatańczy w „Korowodzie w bluesie”. Poza tym, odbędą się: audioperformens dokumentalny „Król Skinów”, monodram „Nadbagaż” w wykonaniu Karoliny Miłkowskiej-Prorok oraz instalacja performatywna „Uwaga” rzeszowskiego Teatru o.de.la.

Bilety na wydarzenia są dostępne na: bilety.fm oraz w kasie zamku i w szklanym pawilonie w alei kwiatowej.

***

Oto program przeglądu:

21 KWIETNIA 2022 | CZWARTEK

17.00 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 2a

„Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

18.30 | Galeria Jagiellońska 86 | KONTRAteksty

Wernisaż „Dobro w plakacie. Z kolekcji Pigasus Polish Poster Gallery Berlin”

20.00 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 1a

„Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

ok. 21.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

22 KWIETNIA 2022 | PIĄTEK

17.00 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 1b

„Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

18.30 | Teatr Współczesny | Konkurs | Ścieżka 1

„Biblia: Próba” | Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu | 105’

18.30 | Aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I | Konkurs | Ścieżka 2

„Klub” | Teatr Collegium Nobilium w Warszawie & TR Warszawa | 120’

21.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Oficjalne otwarcie 56. PTMF KONTRAPUNKT

Wernisaż plakatów Aleksandry Ziętali „Z kartoteki grafika”

21. 30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty | wstęp wolny

Koncert Budyń & Chango „Ukryte Do Wiadomości” | 75’

21.30 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 2b

„Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

22.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

23 KWIETNIA 2022 | SOBOTA

17.00 | Pałac Młodzieży | Konkurs | Ścieżka 1+2

„Rewolucja, której nie było” | Teatr 21 & Biennale Warszawa | 105’

19.30 | Teatr Współczesny | Konkurs | Ścieżka 2

„Biblia: Próba” | Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu | 105’

19.30 | Aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I | Konkurs | Ścieżka 1

„Klub” | Teatr Collegium Nobilium w Warszawie & TR Warszawa | 120’

22.00| Dom Skandynawski | KONTRAteksty

„Surströmming i inne katastrofy” | Gieno Mientkiewicz & Przyjaciele | 60’

22.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

24 KWIETNIA 2022 | NIEDZIELA

15.00 | Plac Adama Mickiewicza (za Muzeum Narodowym w Szczecinie)

Wyjazd kontrapunktowych autobusów do Goleniowa

17.00 | Goleniowski Dom Kultury | Konkurs | Ścieżka 1

„Grimm” | Teatr pod Fontanną w Poznaniu | 70’

20.00 | Teatr Współczesny | Konkurs | Ścieżka 1

„Byk” | STUDIO teatrgaleria, Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański” w Katowicach,

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu | 90’

ok. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

25 KWIETNIA 2022 | PONIEDZIAŁEK

17.00 | Pałac Młodzieży | Laureat The Best OFF | KONTRAteksty

„Uwaga” – instalacja performatywna | Teatr o.de.la w Rzeszowie | 40’

17.00 | Malarnia – Scena Teatru Współczesnego | KONTRAteksty

„Nadbagaż” | Monodram Karoliny Miłkowskiej-Prorok (Gorzów Wielkopolski)| 60’

19.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 1+2

„Kobieta i życie” | Wrocławski Teatr Współczesny & Partnerzy | 90’

21.00 | Malarnia – Scena Teatru Współczesnego | KONTRAteksty

„Nadbagaż” | Monodram Karoliny Miłkowskiej-Prorok (Gorzów Wielkopolski) | 60’

ok. 22.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

26 KWIETNIA 2022 | WTOREK

17.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 1

„a.y.l.a.n.” | Teatri i Qytetit – Gjilan, Kosovo | 60’

18.30 | Dom Kultury „13 Muz” | KONTRAteksty

„Kawałki drewna, czyli żywot Kwaska” | Fundacja pod Sukniami, monodram Romka Zańko | 60’

20.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 2

„a.y.l.a.n.” | Teatri i Qytetit – Gjilan, Kosovo | 60’

20.00 | Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera | KONTRAteksty

„Król Skinów” – audioperformens dokumentalny | Pegazy Zarazy (Szczecin) | 60’

ok. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy



27 KWIETNIA 2022 | ŚRODA

17.00 | Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie | KONTRAteksty

„Korowód w bluesie. Mandala” | Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego w Szczecinie | 120’

17.00 | Scena Antygrawitacji | Konkurs | Ścieżka 2

„IV RP Snów” | Sztuka Nowa w Warszawie | 60’

18.00 | Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera | KONTRAteksty

„Król Skinów” – audioperformens dokumentalny | Pegazy Zarazy (Szczecin) | 60’

20.00 | Scena Antygrawitacji | Konkurs | Ścieżka 1

„IV RP Snów” | Sztuka Nowa w Warszawie | 60’

ok. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy



28 KWIETNIA 2022 | CZWARTEK

13.00 | Pałac Młodzieży | KONTRAteksty

Benefis Janusza Krzymińskiego | 120’

17.00 | Pałac Młodzieży | Konkurs | Ścieżka 2

„Maszyna” | Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy | 75’

17.00 | Teatr Kana | KONTRAteksty | #solidarnizukrainą

„Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” | Teatr Kana w Szczecinie | 80’

19.30 | Pałac Młodzieży | Konkurs | Ścieżka 1

„Maszyna” | Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy | 75’

21.00 | Łąka Kany | KONTRAteksty | wstęp wolny

Koncert „Szczecińskiej Trzynastki” – Orkiestry Dętej Domu Kultury „13 Muz” | 30’

21.30 | Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich | Konkurs | Ścieżka 1+2

„Epitafium błazna” (spektakl plenerowy) | Kolektyw Kejos we Wrocławiu | 45’

ok. 22.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

29 KWIETNIA 2022 | PIĄTEK

18.00 | Teatr Lalek Pleciuga / 13 Muz | KONTRAteksty

Dyskusja „Dobro” | 120’

20.30 | Łąka Kany

Ogłoszenie wyników 56. PTMF KONTRAPUNKT

Projekt „Post scriptum”

21.00 | Łąka Kany | Klub Festiwalowy | KONTRAteksty | wstęp wolny

Jacek Kleyff w Orkiestrze Na Zdrowie | 60’

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

ok. 22.00 | Piwnica Kany | KONTRA teksty

Jam Session Szczecin Classic

