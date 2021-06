Różany Ogród Sztuki wraca już w tę niedzielę. Jakie atrakcje w programie?

Od niedzieli (13 czerwca) rusza 13. edycja Różanego Ogrodu Sztuki w Szczecinie. Koncert o godz. 12.00 i Różanka Dzieciom od godz. 11.00. I tak ma być każdej niedzieli, aż do końca sierpnia.

Koncert jazzowy

13 czerwca, niedziela, godz.12.00

Koncert promujący wydział jazzu przy Zespole Państwowych Szkół muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, to już tradycja projektu Różany Ogród Sztuki. Zaprezentują się uczniowie, nauczyciele oraz dyplomanci wykonując wspólnie zarówno bardziej znane, jak i te mniej popularne standardy jazzowe. Usłyszymy utwory m. in. T. Monka, H. Hancocka, S. Rollinsa, S. Wondera. Koncert poprowadzi i słowo o jazzie opowie Krzysztof Kołłątaj.

Różanka Dzieciom 2021

„Różanka Dzieciom 2021” to kolejna edycja interdyscyplinarnego projektu Szczecińskiej Agencji Artystycznej, na który składa się cykl warsztatów twórczych z zakresu teatru, literatury, plastyki, designu i muzyki. Warsztatom towarzyszą spektakle teatralne – tłumaczone na język migowy, interaktywne międzypokoleniowe czytanki, wykłady i prezentacje twórcze.

Strefa bez prądu



13 czerwca 2021 r. - godz. 11.00–14.00

Ma być to sposób na rodzinną zabawę. Flipper, piłkarzyki, kocie kręgle to tylko część atrakcji, które czekają na w strefie “Unplugged”. Dla dzieci powinna być to ciekawa alternatywa dla elektronicznych gier, natomiast dla dorosłych powrót do czasów świetlic szkolnych i wieczorów przy ognisku.

Organizatorzy zapewniają, że wszelkie działania prowadzone będą zgodnie z rygorem sanitarnym i przepisami obowiązującymi w danym dniu. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Oprac. (k)