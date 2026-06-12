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Na Różankę!

Data publikacji: 12 czerwca 2026 r. 17:46
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2026 r. 18:19
Na Różankę!
Fot. Anna Gniazdowska  

Przed nami kolejny weekend z atrakcjami na Różance. W sobotę będzie literacko i twórczo, a w niedzielę — muzycznie, jazzowo i energetycznie. Wstęp wolny.

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W sobotę 13 czerwca w godz. 12-15 odbędą się warsztaty familijne „Róża wyczytana…”. To spotkanie wokół motywu róży w literaturze, poezji i prozie. Będzie okazja do wspólnego czytania, rozmowy i kreatywnej interpretacji.

W niedzielę 14 czerwca o godz. 12 Różanka zaprasza na koncert „The Voices & Jazz Police”. Na scenie wystąpią uczniowie Wokalistyki i Instrumentalistyki Jazzowej z ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Usłyszymy standardy muzyki rozrywkowej, swing, soul, funk i jazz.


(K)

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