Na Różankę!

Fot. Anna Gniazdowska

Przed nami kolejny weekend z atrakcjami na Różance. W sobotę będzie literacko i twórczo, a w niedzielę — muzycznie, jazzowo i energetycznie. Wstęp wolny.

REKLAMA

W sobotę 13 czerwca w godz. 12-15 odbędą się warsztaty familijne „Róża wyczytana…”. To spotkanie wokół motywu róży w literaturze, poezji i prozie. Będzie okazja do wspólnego czytania, rozmowy i kreatywnej interpretacji.

W niedzielę 14 czerwca o godz. 12 Różanka zaprasza na koncert „The Voices & Jazz Police”. Na scenie wystąpią uczniowie Wokalistyki i Instrumentalistyki Jazzowej z ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Usłyszymy standardy muzyki rozrywkowej, swing, soul, funk i jazz.



(K)

REKLAMA